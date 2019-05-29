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Как проходит паводок в Якутии?

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 29 мая 2019 года

 

По состоянию на 09.00 29 мая ледоход на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района.

Нижняя кромка наблюдается в 55 км ниже гидропоста Джарджан Жиганского района уровень воды составляет 1717 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 98 км выше гидропоста Джарджан Жиганского района, редкий ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 25 км ниже н.п. Колымское Нижнеколымского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 278 км ниже н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.  Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 900 см при критическом 1200 см, чисто.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 10 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды составляет 894 см при критическом 1202 см, редкий ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 158 км ниже н.п. Усть-Куйга Усть – Янского района, уровень воды составляет 990 см при критическом 1309 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 30 км ниже н.п. Сайды Верхоянского района, уровень воды составляет 732 см при критическом 1200 см, редкий ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п.Оленек Оленекского района, уровень воды составляет 1045 см при критическом 1150 см, густой ледоход.

Верхняя кромка — в 10 км ниже г/п Ярольин Оленекского района, уровень воды составляет 577 см при критическом 2112 см, редкий ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.

 

В связи с прохождением весеннего паводка Верхнеколымское, Среднеколымское, Кобяйское, Момское, Усть-Майское и Жиганское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме  «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реках Лена и Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 16 человек, 1 ВС и 3 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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