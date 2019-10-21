Как проходит озвучка якутского фильма?

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Тиэтэйбит» («Поспешивший») Иннокентий Луковцев поделился видео, в котором вкратце показан процесс озвучки фильма. Как видно из видео, озвучка — не только интересный творческий процесс, но и сложная работа, для выполнения которой придется изрядно попотеть и попыхтеть. View this post on Instagram Озвучка кино "Тиэтэйбит", скоро во всех кинотеатрах. Ынчыктыыр, тыынар- диэн баар озвуучкаҕа.😅 A post shared by Иннокентий Луковцев (@lukovtsevinnokentii) on Oct 20, 2019 at 4:44pm PDT

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