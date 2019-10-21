21.10.2019
20:05
136
Культура & Образование
Как проходит озвучка якутского фильма?
Актер и исполнитель главной роли в фильме «Тиэтэйбит» («Поспешивший») Иннокентий Луковцев поделился видео, в котором вкратце показан процесс озвучки фильма.
Как видно из видео, озвучка — не только интересный творческий процесс, но и сложная работа, для выполнения которой придется изрядно попотеть и попыхтеть.
Источник: https://www.instagram.com/p/B329jg-JrGz/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.10.2019
0
21.10.2019
64
21.10.2019
72
21.10.2019
82
21.10.2019
97
21.10.2019
82
21.10.2019
116
21.10.2019
89
21.10.2019
93
21.10.2019
88
21.10.2019
106
21.10.2019
108
21.10.2019
105
21.10.2019
255
21.10.2019
121
21.10.2019
123
21.10.2019
117
21.10.2019
113
21.10.2019
208
21.10.2019
154
21.10.2019
248
21.10.2019
137
21.10.2019
259
21.10.2019
334
21.10.2019
327
21.10.2019
507
21.10.2019
1575
21.10.2019
306
21.10.2019
193
21.10.2019
1285
21.10.2019
163
21.10.2019
210
21.10.2019
823
21.10.2019
10662
21.10.2019
173
21.10.2019
194
21.10.2019
1275
21.10.2019
332
21.10.2019
330
21.10.2019
2339
21.10.2019
230
21.10.2019
1186
21.10.2019
216
21.10.2019
789
20.10.2019
1512
20.10.2019
784
20.10.2019
1329
20.10.2019
6410
20.10.2019
205
20.10.2019
308
20.10.2019
362
20.10.2019
199
20.10.2019
1017
20.10.2019
1006
20.10.2019
249
20.10.2019
227
20.10.2019
242
ТОП НОВОСТИ
15.10.2019
13684
21.10.2019
11865
17.10.2019
11049
15.10.2019
9853
16.10.2019
9385
18.10.2019
9198
17.10.2019
6457
20.10.2019
6451
16.10.2019
6265
16.10.2019
5566