21.10.2019
20:05
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Культура & Образование

Как проходит озвучка якутского фильма?

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Тиэтэйбит» («Поспешивший») Иннокентий Луковцев поделился видео, в котором вкратце показан процесс озвучки фильма.

Как видно из видео, озвучка — не только интересный творческий процесс, но и сложная работа, для выполнения которой придется изрядно попотеть и попыхтеть.

Источник: https://www.instagram.com/p/B329jg-JrGz/
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