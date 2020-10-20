Как проходит модернизация библиотек в Якутии

В рамках национального проекта «Культура» в Якутии проходит модернизация десяти муниципальных библиотек. Где-то проходит переоснащение, обновление техники и книжных фондов за счет республики, где-то проведены масштабные ремонтные работы, в том числе и за счет федеральных средств. Где и когда откроются обновленные библиотеки?

В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Беркакит после ремонта была открыта библиотека № 4 Нерюнгринской централизованной библиотечной системы. В этом году ко Дню Государственности была открыта полностью обновленная библиотека-филиал № 21 «Созвездие» Централизованной библиотечной системы Якутска. 23 октября также в рамках нацпроекта откроется еще одна обновленная районная детская библиотека-филиал Булунской межпоселенческаой централизованной системы в Тикси.

На осень запланированы открытия библиотек, обновление техники и фондов которых происходит за счет 5 млн, выделенных из бюджета Якутии. Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А. Некрасова в Алдане из этих средств получила 1,3 млн. На днях библиотека презентовала свою новую smart-лабораторию, куда входят комната виртуальной реальности, 3D-принтер, интерактивный стол, рабочее место для работы незрячих и слабовидящих посетителей. Отметим, что в 2021 году эта библиотека в рамках нацпроекта будет уже капитально отремонтирована по модельному стандарту, на это из федерального бюджета выделено 10 млн руб.

За счет республики модернизация проходит еще в четырех муниципальных библиотеках. Томпонской межпоселенческой центральной библиотеке на эти цели выделено 1,3 млн руб., Намской детской библиотеке, Межпоселенческой библиотеке Олекминского района, Суоттинская сельская библиотека-филиал №15 Усть-Алданского района — по 800 тыс. руб. Презентации во всех библиотеках запланированы на 4 ноября.

Из федерального бюджета в рамках дополнительного финансирования по национальному проекту до конца года еще три библиотеки будут полностью переоборудованы. Каждая из них по итогам конкурса получила по 5 млн руб. Это I Хомустахская сельская библиотека – филиал № 2 Намского района, Бейдигинский сельский филиал № 4 Усть-Алданского, сельская модельная библиотека-филиал № 13 «Библиополе» Якутска. Открытие всех трех библиотек запланировано до конца года.