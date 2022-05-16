Как проходит ледоход на реках Якутии

Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано. На территории Якутии задействовано 4 оперативные группы регионального управления МЧС России, в составе 44 человек и 14 единиц техники.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Олекминского района, нижняя кромка наблюдается ниже 30 км н.п Хоринцы Олекминского района, уровень воды составляет 668 см при критическом 1000 см, а верхняя у н.п. 1 Нерюктяинск Олекминского района, уровень воды ниже рейки при критическом уровне 1000 см. Протяженность ледохода -150 км, за сутки он продвинулся на 70 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы г.Якутск ожидается 18-19 мая.

На реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды, на участке Джикимда – Куду – Кюель лед подняло, наблюдаются закраины, повышение уровней воды на 60-90 см за сутки. На р. Чара у гидропоста Токко уровень воды составляет 370 см при критическом 870 см, наблюдается ледоход. 15-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда – Куду – Кюель.

В верхнем течении реки Витим, на территории Забайкальского края у н.п. Неляты наблюдается ледоход, а на участке Бодайбо-Мама Иркутской области, суточный рост составил 50-110 см, местами наблюдаются закраины, полыньи и вода на льду. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 15-18 мая.

На реке Алдан повышение уровней воды составило в верхнем течении от 5 до 10 см за сутки, в среднем и нижнем течении – от 50 до 70 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. Вследствие выхода волны вскрытия с р. Мая (правый приток реки Алдан) у н.п. Усть – Мая в ближайшие сутки ожидается подвижка льда, вскрытие реки на участке Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан 14-16 мая.

Активная фаза ледохода на р. Амга проходит по территории Алданского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 150 км ниже гидропоста Буяга Алданского района, наблюдается густой ледоход. У н.п. Амга Амгинского района уровень воды составляет 320 см при критическом 925 см, наблюдаются подвижки льда. Верхняя кромка – у гидропоста Буяга, уровень воды составляет 526 см, критического уровня нет, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 100 км. За сутки ледоход продвинулся на 200 км. В соответствии с прогнозом ЯУГМС, вскрытие реки Амга ожидается 15-16 мая на участке Амга – Терють, что на 4-5 суток позже нормы. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Сунтар, уровень воды составляет 587 см при критическом 1330 см. Верхняя кромка – у н.п. Крестях, уровень воды составляет 617 см при критическом 1100 см. Протяженность ледохода составляет 173 км. За сутки ледоход продвинулся на 30 км. По прогнозу вскрытие реки Вилюй на территории Нюрбинского района ожидается в ближайшие сутки – двое.

На р. Яна наблюдается ледостав. На притоках (р. Сартанг и Дулгалах) Верхоянского района суточный подъем уровней воды составляет 5-20 см, наблюдаются закраины и вода на льду. Вскрытие реки у г/п Верхоянск ожидается 22 мая.

В верхнем течении реки Колыма на территории Магаданской области продолжаются процессы разрушения ледового покрова. На территории Якутии, на участке Зырянка – Среднеколымск наблюдается повышение уровней воды на 30-130 см за сутки, у н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 425 см при критическом 850 см. В ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда на р. Колыма у п. Зырянка, вскрытие реки у гидропоста Зырянка ожидается 19 мая.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у гидропоста Нелемное Верхнеколымского района наблюдается повышение уровней воды на 70 см за сутки, в ближайшие сутки – двое здесь ожидается подвижка льда.

15 мая на реке Березовка (правый приток реки Колыма) осуществилось вскрытие реки у н.п. Березовка Среднеколымского района, наблюдается густой ледоход, уровень воды составляет 755 см при критическом 1000 см.

Также 15 мая осуществилось вскрытие реки Оленек у гидропоста Ярольин Оленекского района, уровень воды составляет 417 см при критическом 2112 см, наблюдается средний ледоход.

На остальных реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки и аэрофотосъемка над участками мест проведения превентивных работ. Оперативная группа «Алдан» оказывает методическую помощь ЕДДС по организации сбору и обмену информацией, также проведены беседы с рыбаками. Оперативной группой «Амга» проведены профилактические мероприятия с населением. В целом обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозами», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).