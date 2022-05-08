Как проходит ледоход-2022 на реках Якутии

На территории Ленского и Олекминского районов работают две оперативные группы регионального управления МЧС России, в Алданский район убыла третья оперативная группа. Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано.

Активная фаза ледохода проходит по территории Ленского района, нижняя кромка находится между г.п. Крестовский и с.Ярославский. Уровни воды ниже средних многолетних, угрозы затопления нет.

В районе метеостанции Комака, сегодня начался ледоход на реке Нюя. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы ледоход на участке Ленск – Нюя ожидается 9-13 мая, на р.Нюя 7-9 мая ожидается подвижка льда, а на реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды на 4-6 см за сутки, на участке Джикимда – Куду – Кюель 9-11 мая ожидается вскрытие реки.

В пределах Олекминского района на р. Тяня наблюдается повышение уровня воды, отмечаются, подвижки и закраины. Вскрытие реки у н.п. Тяня ожидается 8-9 мая.

В верхнем течении реки Витим, на территории Читинской и Иркутской областях, вода течет поверх льда, местами наблюдаются закраины и незначительные колебания уровней воды. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 12-14 мая.

На всем протяжении реки Алдан и их притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 см за сутки, местами отмечается вода на льду и закраины. Вскрытия реки у гидропоста Томмот ожидается 11-12 мая.

Продолжается повышение уровней воды на всем протяжении реки Амга, интенсивность составляет 1 – 8 см за сутки, местами отмечается вода на льду и закраины. В ближайшие сутки — двое ожидаются подвижки льда на участке Буяга – Амга, вскрытие реки на этом участке – 8-10 мая.

В пределах Сунтарского и Нюрбинского районов на реке Вилюй наблюдаются незначительные колебания уровней воды, вскрытие реки на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 11-16 мая. На реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«Образование заторов льда наиболее вероятно на реке Лена в пределах Ленского, Намского, Кобяйского районов и в пригороде г. Якутск. На других участках рек бассейна Лены, а также бассейнов Яны и Индигирки, вероятность заторов и опасных уровней воды не превышает естественную 10% обеспеченность. На малых реках центральной Якутии максимумы весеннего половодья ожидаются около средних многолетних значений», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).