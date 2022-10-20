Как проходит фестиваль профессий «Билет в будущее»

Как проходит третий день Фестиваля профессий проекта «Билет в будущее»?

Фотограф, кибербезопасность, медсестра/медбрат и инженер-технолог — с этими профессиями обучающиеся национальной гимназии «Айыы кыhата» и «Якутской городской национальной гимназии имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» ознакомились сегодня в историческом парке «Россия – моя история». Здесь с 18 по 22 октября проходит «Фестиваль профессий» федерального проекта «Билет в будущее».

Масштабный фестиваль профессий проводится в рамках всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Региональным оператором проекта, начиная с 2020 года, является Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

Как отмечают организаторы, ключевая задача фестиваля — помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия. В общей сложности в течение пяти дней школьники ознакомятся и «примерят» на себе 16 самых разных профессий, среди них: режиссер, сценарист, фотограф, медсестра, фармацевт, геолог, психолог арт-терапевт, сити-фермер и другие.

Любовь Васильевна Хабытина, педагог-навигатор национальной гимназии «Айыы кыhата» г.Якутска считает, что такие профориентационные мероприятия нужно проводить чаще:

«Наша гимназия участвует в проекте «Билет в будущее» с прошлого года. В этом году стали более тесно работать в этом направлении.

Из нашей школы сегодня в фестивале профессий примут участие 80 детей старших классов. Сегодняшний фестиваль очень понравился ребятам в том плане, что лекторы доступно и в практикоориентированном формате показали особенности самых разных профессий. Пожелала бы, чтобы в дальнейшем такие мероприятия проводились чаще, потому что они помогают подросткам найти себя и определиться с выбором будущей профессии. В их возрасте найти свою профессию — это очень важно», — прокомментировала педагог-навигатор.

Международная школа креативных навыков «Медиашкола» выступает партнером мероприятия и проводит работу площадки по профессии «Фотограф».

«На нашей площадке мы рассказываем школьникам суть работы фотографа и даем им возможность почувствовать и попробовать себя в роли этой интересной и увлекательной профессии. Во время профессиональной пробы мы с ребятами учимся делать студийные портреты и проводим анализ сделанных им фотографий», — рассказал фотограф и преподаватель медиашколы Платонов Никита.

Обучающийся 10 класса национальной гимназии «Айыы кыhата» Осипов Айсен поделился своими впечатлениями:

«В самом начале организаторы нас распределили на 4 группы и начали знакомить с профессиями, которые были, есть и появятся в будущем. Также нам рассказали про профессии, которые уже не актуальны. Мне понравилось то, что нам рассказали многие аспекты, например, чем хороша и какие трудности могут быть у той или иной профессии.

Думаю, что такие мероприятия нужно посетить с ранних лет, чтобы как можно раньше дети знали кем они хотят стать и уже планировали свое будущее», — поделился ученик.

Работа фестиваля профессий завершится 22 октября. Напомним, в мероприятии принимают участие школьники, имеющие регистрацию на платформе проекта «Билет в будущее» и проходящие, начиная с 5 сентября, участие во всех мероприятиях проекта.