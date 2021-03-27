27.03.2021
13:09
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Общество

Как проголосовать, если нет возможности прийти на избирательный участок?


С 26 по 28 марта избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.
Горожане, по тем или иным причинам не имеющие возможности прийти на избирательный участок самостоятельно, смогут проголосовать на дому.

Для этого в срок до 14:00 часов 28 марта 2021 года необходимо по телефону обратиться в свою участковую комиссию — телефоны указаны на сайте Якутской городской территориальной комиссии по ссылке «Адресная книга», либо по телефону горячей линии 40-80-35.

Источник: ЯГТИК
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