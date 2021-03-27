27.03.2021
13:09
78
Общество
Как проголосовать, если нет возможности прийти на избирательный участок?
С 26 по 28 марта избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.
Горожане, по тем или иным причинам не имеющие возможности прийти на избирательный участок самостоятельно, смогут проголосовать на дому.
Для этого в срок до 14:00 часов 28 марта 2021 года необходимо по телефону обратиться в свою участковую комиссию — телефоны указаны на сайте Якутской городской территориальной комиссии по ссылке «Адресная книга», либо по телефону горячей линии 40-80-35.
Источник: ЯГТИК
#выборы главы городского округа «город Якутск»#выборы мэра якутска#если нет возможности прийти на избирательный участок?#Как проголосовать#ЯГТИК
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.03.2021
46
27.03.2021
113
27.03.2021
356
27.03.2021
298
27.03.2021
139
27.03.2021
374
27.03.2021
142
27.03.2021
229
27.03.2021
115
27.03.2021
188
27.03.2021
288
27.03.2021
698
26.03.2021
340
26.03.2021
834
26.03.2021
714
26.03.2021
1844
26.03.2021
281
26.03.2021
178
26.03.2021
444
26.03.2021
249
26.03.2021
997
26.03.2021
395
26.03.2021
1515
26.03.2021
865
26.03.2021
190
26.03.2021
611
26.03.2021
634
26.03.2021
245
26.03.2021
234
26.03.2021
890
26.03.2021
1322
26.03.2021
1966
26.03.2021
377
26.03.2021
1133
26.03.2021
496
26.03.2021
179
26.03.2021
177
26.03.2021
372
26.03.2021
414
26.03.2021
319
26.03.2021
431
26.03.2021
533
26.03.2021
552
26.03.2021
215
26.03.2021
1317
26.03.2021
220
26.03.2021
708
26.03.2021
350
26.03.2021
1083
25.03.2021
935
25.03.2021
654
25.03.2021
534
25.03.2021
330
25.03.2021
611
25.03.2021
228
25.03.2021
939
ТОП НОВОСТИ
23.03.2021
3482
24.03.2021
3133
24.03.2021
3096
21.03.2021
2841
22.03.2021
2776
22.03.2021
2567
24.03.2021
2483
23.03.2021
2444
22.03.2021
1996