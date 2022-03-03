Как продвигается строительство Онкоцентра

Строительная готовность Республиканского Онкоцентра составляет 66 %. На объекте начаты отделочные работы.

Ведется прокладка магистральных и групповых кабельных линий, монтаж щитового оборудования, обвязка вентустановки, прокладка воздуховодов, устройство перегородок из гипсокартонных листов и коробов, монтаж гидроизоляции санузлов. На объекте работают 126 человек.

«Ввод Онкоцентра позволит вывести на новый уровень своевременное оказание медицинской помощи, раннее выявление онкологических заболеваний. Все это в конечном итоге направлено на улучшение качества жизни и здоровья людей», — отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Напомним, что общая площадь Онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч кв. метров. Здание состоит из четырех блоков, основной объем четырехэтажный. Строительство объекта финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также государственной программы республики «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Ввод объекта запланирован на осень 2023 года.