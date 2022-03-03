03.03.2022
10:34
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Национальные проекты

Как продвигается строительство Онкоцентра

Строительная готовность Республиканского Онкоцентра составляет 66 %. На объекте начаты отделочные работы. 
Ведется прокладка магистральных и групповых кабельных линий, монтаж щитового оборудования, обвязка вентустановки, прокладка воздуховодов, устройство перегородок из гипсокартонных листов и коробов, монтаж гидроизоляции санузлов. На объекте работают 126 человек. 
«Ввод Онкоцентра позволит вывести на новый уровень своевременное оказание медицинской помощи, раннее выявление онкологических заболеваний. Все это в конечном итоге направлено на улучшение качества жизни и здоровья людей», — отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев. 
Напомним, что общая площадь Онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч кв. метров. Здание состоит из четырех блоков, основной объем четырехэтажный. Строительство объекта финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также государственной программы республики «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Ввод объекта запланирован на осень 2023 года.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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