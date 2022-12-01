Как продавец свадебного салона Якутска потеряла все сбережения

В г. Якутске 43-летняя продавец-консультант свадебного салона перевела телефонным мошенникам более 183 000 рублей, которые хранились на её счету. Оказалось, что женщине позвонили на сотовый и представились сотрудником банка. Ей сообщили, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит с помощью доверенности. В результате диалога мошенники убедили потерпевшую перевести все хранящиеся на счету сбережения на продиктованный ими «страховой счет». Только после этого женщина поняла, что попалась на уловки аферистов.

Уважаемые якутяне! Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните на «горячую линию» финансового учреждения.