01.12.2022
19:30
331

Происшествия

Как продавец свадебного салона Якутска потеряла все сбережения

В г. Якутске 43-летняя продавец-консультант свадебного салона перевела телефонным мошенникам более 183 000 рублей, которые хранились на её счету. Оказалось, что женщине позвонили на сотовый и представились сотрудником банка. Ей сообщили, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит с помощью доверенности. В результате диалога мошенники убедили потерпевшую перевести все хранящиеся на счету сбережения на продиктованный ими «страховой счет». Только после этого женщина поняла, что попалась на уловки аферистов.

Уважаемые якутяне! Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните на «горячую линию» финансового учреждения.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх