01.11.2021
12:20
40
Погода
Как пробивают занесенную снегом автодорогу «Яна»
Республиканская автодорога «Яна» из-за снежных заносов закрыта. Дорогу пробивают с двух сторон. Движение восстановят дня через два. Автодорогу чистят от снега с двух сторон: со стороны села Тополиное и с участка «100-й км» со стороны федеральной автодороги «Колыма». Работает подрядное предприятие — ООО «Дортранс» .
По информации главного инженера ООО «Дортранс» Ивана Федорова, со стороны федеральной автодороги «Колыма» работают две единицы техники: «К-700» и «Беларусь». Расчищено около 20 км дорожного полотна. Со стороны села Тополиное расчистку провели до участка «Улах». Трудности создает снегопад, который идет до сих пор. Движение восстановят дня через два.
Фото: Томпо Вестник
Источник: Томпо Вестник
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