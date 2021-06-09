Как привлечь избирателей: опыт Бельгии

Прошедшие выборы показали не самую высокую явку горожан. Проголосовали 83 тысячи человек – 41,73% от общего числа избирателей. 37,08 тысяч жителей Якутска – 44,27% – поддержали Евгения Григорьева. У нас принято ругать власть за то, что «заставляют» людей приходить на выборы. Интересным мнением на этот счет поделилась уроженка Якутии, проживающая в Бельгии, Людмила Музафарова-Марльер.

-Людмила, расскажите, пожалуйста, как давно вы живете в Бельгии, и как здесь проходят выборы?

-Сама я коренная якутянка. В Бельгии проживаю больше двадцати лет. Я являюсь гражданкой этой страны.

Голосовать могут все граждане старше 18 лет. Голосование здесь является не только правом жителей страны, но и их обязанностью. Каждый гражданин обязан прийти и дать свой голос в конкретно назначенную дату и время!

Некоторые россияне думают, что в демократичном государстве граждане сами решают, идти на выборы или нет. Но во всех демократических странах, где граждане имеют свободу слова и права, у них есть еще и обязанности. Например, за уклонение от участия в выборах предусмотрены штрафы вплоть до исключения из списка избирателей. А это автоматически закрывает возможность карьеры в государственных структурах, да и в целом, общество не одобряет такие поступки, как уклонение от выборов. Гражданин обязан прийти на выборы, но за кого он будет голосовать – это его право.

Каждый гражданин государства получает избирательный мандат c личным именем и фамилией, номером избирательной карточки в форме приглашения. Те, кто находится вне страны или в отъезде, заранее об этом предупреждают, специально заполнив нужный бланк, или идут голосовать в Посольство Бельгии в другой стране.

Благодаря такому подходу в Бельгии нет необходимости проводить повторные выборы из-за нехватки голосов. Страна экономит на этом деньги. Да и сам гражданин удовлетворен тем, что воспользовался своим правом и исполнил долг.

—Как проходит агитация кандидатов?

-Каждый кандидат готовит о себе брошюрку. Там они рассказывают свою биографию, посвящают бельгийцев в свои планы и перспективы. Эти брошюрки бросают в почтовые ящики жителей избирательного округа.

Критиковать кого-то из кандидатов, а тем более огульно «славить» человека в открытую в соцсетях или в СМИ перед выборами запрещено законом. Да и никто здесь не роется в «грязном белье» кандидатов: менталитет и культура, сформировавшиеся годами у бельгийцев, не позволяет опуститься до этого.

—Как в Бельгии обстоит ситуация с так называемыми «хейтерами»?

-«Хейтить», т.е. поливать грязь на кого-то, оскорблять, открыто выражать свою ненависть к чему-либо или к кому-либо в соцсетях, в Бельгии, могут некоторые подростки на своих сверстников. Психология подростка – «вижу только черное и белое», середины нет.

Все зависит от воспитания и окружающей их среды. Но даже на них распространяется закон во время выборов! Родителей могут привлечь к закону, и дети это прекрасно знают. Здесь хочу отметить, что уже с этого возраста идет понятие о выборах, о том, что положено, а что нет.

Но мы с вами здесь говорим о взрослых. Как я уже говорила, по бельгийскому закону запрещено даже критиковать, не то, что «хейтить».

Если кандидата знают в лицо или по слухам, люди обсуждают его между собой дома, в кругу друзей, если он им не нравится – могут в шутливой форме. Но никак не в соцсетях!

Здесь каждый знает, что в демократической стране любой имеет право выставлять свою кандидатуру, а ты можешь голосовать за него или нет, это тоже твое право. Все это понимают в рамках демократии. Голосующие доверяют честным выборам.

—Как это сказывается на людях? Как они относятся к выборам?

-Бельгийцы очень законопослушные. Как правило, все голосуют, да и лишние деньги за штрафы не хотят платить. И в то же время, возникает такое ощущение, что идешь на праздник. Такая стоит в этот день атмосфера. Каждый избирает своего кандидата, изучив заранее предоставленные брошюры.

—Есть ли в вашей семье интересные истории, связанные с выборами?

-В Бельгии подсчитывать бюллетени приглашают людей со стороны, никак и ничем не связанных с политикой, не принимавших участия в подготовке и проведении выборов. Приглашают спонтанно, выбрав того или иного жителя. Помню, один раз позвонили нам и попросили моего мужа помочь. В то время мы только переехали жить в этот город, где проходили выборы. Естественно, мы не знали лично никого из кандидатов.

Муж вернулся за полночь и рассказывал, как его выбрали главным в группе, и как все это проходило, как они пересчитывали и перепроверяли все бланки. И рассказывал с таким воодушевлением, словно выиграл приз!

—А что происходит после выборов? Общаются ли избранные кандидаты с жителями?

-Думаю, что благодаря своей системе выборов эта маленькая страна живет лучше своих европейских соседей, несмотря на то, что принимает много эмигрантов за последние 25 лет. И наши избранные депутаты оправдывают себя. Каждый полноправный гражданин может обратиться с любым вопросом или выражать свое недовольство.

Помню, купив дом и переехав после кончины мужа в другой город поближе к дочери, я поехала за продуктами в магазин. И заметила, что часть дороги в одном месте вся в колдобинах. Каждый день там проезжают около сотни машин. А мы, у кого имеется авто, за использование дорог и их ремонт, платим немалые взносы. Вернувшись домой, я набрала номер ответственного секретаря нашей Коммуны – так в Бельгии называют городские администрации – и высказалась «в сердцах» про дорогу!

Меня очень внимательно выслушали, записали мое имя, адрес, узнали, где находится эта дорога. Сама потом была удивлена, что через небольшое время начали делать дорогу. Сейчас ее расширили, поставили дорожные знаки, мы ездим по прямой и хорошей дороге! За каких-то шесть лет наша улица, где находилось от силы 10 частных домов, превратилась в целый квартал с новыми жилыми постройками.

В городах есть традиция – администрацией проводятся встречи с ужином для новых жителей. Новоселам отправляют приглашения на такие вечера. Не пышные, но душевные приветствия новоселов и знакомство со всей администрацией Коммуны. Простые и приятные люди, мы разговаривали так дружелюбно, словно давно знакомы. Никто не выпячивает свой статус и должность.

Мне по душе такое отношение людей. Я от природы общительный человек и уважаю человеческие отношения.

—На Ваш взгляд, что стоит изменить в российских выборах, чтобы народ ходил на них с огнем в глазах, понимая, что только от них зависит будущее страны? Чему мы можем научиться у Бельгии?

-Думаю, что россияне должны научиться самоуважению, уважать они должны, в первую очередь, самих себя. А еще уважать свои права.

Избранным народом кандидатам нужно уметь слушать голос народа. Уважать человека, который обращается к тебе с просьбой или вопросом, независимо от его положения, рода, национальности, знакомства, связи и профессии.

Я так много перечислила, но Вы поймете меня в два слова. Россия так быстро перешла из социализма в рыночные отношения, менталитет и наше воспитание еще не на том уровне, чтобы воспринимать существующие резкие изменения. Россияне должны поверить в себя, научиться уважать свои законы и свои права. Только тогда можно будет добиться прогресса, а не изливать свое недоверие, незнание своих прав и законов через личную неприязнь к конкретному человеку, превращаясь в «хейтеров» в соцсетях.

Думаю, это унизительно не тем, на кого они нападают, они унижают тем самым самих себя, показывая всему свету свою невоспитанность и бескультурье. Ну, не понравился кандидат, приди и проголосуй против! Так больше будет проку, чем от той «писанины», потраченных нервов и своего здоровья.

Прошедшие в Якутске выборы до сих пор тревожат массы. В интернете, где каждый волен написать, что в голову влезет, никак не успокоятся «хейтеры». Мы любим равняться на «продвинутую Европу», зачастую даже не пытаясь найти открытую информацию в сети и сравнить многие вещи. Интересно, что в Бельгии, одной из самых благополучных стран Европы, выборы являются не просто правом, но обязанностью граждан. Беседа с Людмилой Музафаровой-Марльер дает пищу для раздумий, где есть настоящая демократия, и какие европейские практики действительно стоит иметь ввиду.