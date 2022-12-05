Как принять участие в «Елке добра»: актуальные вопросы «горячей линии»

Количество обращений на «горячую линию» продолжает сокращаться. Вопросы от жителей Якутии сейчас касаются новогодних подарков для детей военнослужащих, а также денежного довольствия и помощи семьям мобилизованных.

«Количество обращений на «горячую линию» сократилось. Вместе с тем, в связи с новогодними праздниками становятся частыми вопросы новогодних подарков. Например, спрашивают: моего сына мобилизовали и у него есть ребёнок, которому 11 лет. Я смотрела новости и там показывали ёлку добра. Сказали, что дарят подарки детям мобилизованных. Как сделать так, чтобы туда внесли имя моего внука», – рассказала руководитель «горячей линии» 122 Мария Винокурова.

Для того, чтобы на “Елке добра” появился новогодний шар с пожеланием от ребенка военнослужащего необходимо обратиться в городской центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Курашова, 1/1, телефоны: 8(4112)408870, 89141106020. График работы: с 9:00 до 18:00, без обеда и выходных.

Также многие звонившие на «горячую линию» спрашивают о новогодних детских утренниках для детей участников СВО, рассказала руководитель «горячей линии» 122.

«Елка для детей мобилизованных в Якутске будет в конце декабря, уточнить о дате и месте проведения можно в управе своего округа, жители районов могут уточнить информацию в районных администрациях», – сообщила Винокурова.

Региональный колл-центр «122» продолжает принимать звонки от жителей Якутии по вопросам частичной мобилизации. Звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов на территории республики.

Чтобы получить достоверную и проверенную информацию о частичной мобилизации, нужно позвонить на единый номер «122» и в голосовом меню выбрать кнопку «1».