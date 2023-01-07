Как прийти в себя после праздников: 11 способов, которые работают

Узнайте, как прийти в себя после праздников легко и без последствий. Приходим в форму, восстанавливаемся, получаем заряд энергии!

Как прийти в себя после праздников лучшие способы

11 способов, как прийти в себя после праздников

Вжух, предновогодняя суета позади, а мы в 2023 году! Ожидание и реальность, когда «поедим», «оторвемся», «выспимся» на поверку оказывается не тем, чего хотелось. Если вы чувствуете себя уставшим и опустошенным, грустным. Почему так происходит и что с этим делать?

Подскажем сегодня 11 способов – советов, как прийти в себя после праздников и восстановиться.

1. Настроить праздничный режим «под себя»

Первое, с чего стоить начать 1 января – восстановить привычный биологический режим. Можно не ставить будильник, организм и так «знает», когда пора вставать. Главное, не валяться дольше получаса после пробуждения, иначе будете чувствовать разбитость и усталость остаток дня. Поспите днем час-два, чтобы вечером ощущать себя бодрее. Этот нехитрый прием поможет снять синдром «после вчерашнего».

2. Есть нельзя оставить

В салаты и горячее вложено немало средств и сил? Оставьте их для гостей. Излишняя тяжесть в желудке от переедания приведет к сонливости. Не говоря уже про то, что майонезы и прочие жиры, используемые в приготовлении традиционных новогодних угощений, не самые простые ингредиенты для организма. Апатия от переедания и не переваренной пищи – это вам не шутки! Голодать тоже не стоит, тем более, что фруктами – легкой пищей – держим пари, вы запаслись впрок. Идеальным решением будет вернуться к вашему привычному рациону.

3. Алкоголь и другие жидкости

Новый год без шампанского представить невозможно. Пару бокалов игристого или других напитков покрепче организм сможет пережить почти без последствий. Однако большее количество – вряд ли. Знаете ли вы, что из-за превышений «своей» нормы – а ее «знает» только ваш организм – в головном мозгу иссякают запасы серотонина. «Гормон радости» уходит из вас, оставляя грусть и печаль. Пьем больше воды, восстанавливаем водный баланс, и радуемся!

4. Стрессу – нет

Приготовления к Новому году – та еще нагрузка. Все успеть, никуда не опоздать, разрулить дела, такое под силу разве что Супермену. Поскольку это герой комикса, просто примите, как аксиому, что вы – человек, ваши силы не безграничны. Отпустите то, что не успели, или не сделали.

5. Восстановить эмоциональное равновесие

Психоэмоциональная нагрузка – это не только стресс. В новогоднюю ночь нас захватывает радость, а кругом царит веселье, все смеются, кричат, постепенно входя в состояние перевозбуждения и опустошенности. Выход: заняться рутинными делами, отказаться от встреч, посвятить время себе. Так вы сможете обрести эмоциональное равновесие и победить послеотпускную хандру.

6. Проведите время с семьей

Скучаете по близким, считаете, что мало проводите с ними времени? Каникулы как раз для того, чтобы ходить вместе на каток, ходить в лес, кататься на санках и лыжах, строить дома палаточные городки или играть в настольные игры. Но как быстро прийти в себя после праздников, если среди ваших близких есть токсичные родственники? Не стоит оставаться с ними ради встречи Нового года и Рождества. Наверняка, есть друзья, которые ждут вас в гости не один месяц.

7. Цифровая детоксикация

Как прийти в себя после праздников, если постоянно сыплются сообщения: от знакомых, друзей, коллег, магазинов, соцгрупп. Забудьте на несколько дней про телефон или, если это невозможно, определите время дня, в которое вы будете просматривать и отвечать на месседжи. Лучший способ снизить уровень информационной интоксикации – больше гулять на свежем воздухе, читать бумажные книги с захватывающими сюжетами, заняться рукоделием, хобби, собирать конструкторы.

8. Работу оставьте на работе

Чтобы оправиться после праздников перед выходом на работу, нужно забыть про нее на все новогодние дни. Корпоративы отгуляны, задачи закрыты, общение с коллегами можно свести на нет – не отвечать на смс по рабочим вопросам, не писать самим, не проверять почту. Такой информационный вакуум пойдет только на пользу, и вы сможете непринужденно, легко и без стресса после новогодних выходных справиться с рабочими буднями. Кстати, выходить лучше со среды по пятницу, перед выходными, чтобы снизить стресс от предстоящей длинной рабочей недели.

9. Не тратьте ваши денежки

Часто к симптомам постновогодней депрессии добавляется чувство тревоги за финансовое состояние семьи. Еще бы, столько денег ушло на подготовку, как жить в январе? Проведите ревизию купленного, ведь продуктов запасено впрок и надолго. Основные мероприятия прошли, тратиться не нужно. Подарки куплены. На чем можно сэкономить? Например, на билетах для детей, если заказать бесплатную пушкинскую карту (погуглите). А городские мероприятия, ледовые и снежные городки в парках – и вовсе бесплатные.

10. Релакс, массаж и медитация

Вспомните, что заставляет вас расслабиться: чтение книг, принятие ванн, сон. А может, вам для релакса нужно посидеть в тишине, заняться хобби или побродить по заснеженным улицам. Хорошими способами снять напряжение, тревогу, грусть, опустошение являются массаж и медитация.

11. Физнагрузка после новогодних праздников

Лежать и ничего не делать – худший ответ на вопрос «Как прийти в себя после праздников». Умеренные физические нагрузки помогут организму прийти в форму: утренняя зарядка, ходьба на свежем воздухе пешком или на лыжах, катание с горок и т.д. Так затяжной отдых не скажется на фигуре, наоборот, вы почувствуете прилив сил и бодрости, а настроение улучшится.

Долгие выходные – как отпуск, дают возможность расслабиться, побыть с семьей и уделить время себе. Просто позвольте себе выдохнуть, следуйте привычному для вас режиму питания и сна. Уделяйте время себе и без проблем войдете в привычный режим жизни после праздников.