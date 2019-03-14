Как правильно вести себя на Кубке мира-2019

Через три дня якутские фанаты вольной борьбы станут свидетелями невероятных схваток и больших побед – с 16 марта стартует Кубок мира по вольной борьбе. ЯСИА предлагает ознакомиться с правилами поведения на крупных официальных спортивных мероприятиях.

Зрители имеют право:

— на получение достоверной информации о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и выхода из них;

— на оказание медицинских услуг;

— на проход в места проведения при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего;

— на занятие индивидуального зрительского места, с которого не ограничен обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка;

— на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения официальных спортивных соревнований;

— на поддержку участников соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей;

— на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную на объекте спорта;

— на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации, а также на получение информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из указанных мест.

Зрители обязаны:

— предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований;

— занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем;

— при проезде к месту проведения соревнования на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта;

— при проходе или проезде к месту проведения соревнования проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;

— сдавать в камеру хранения громоздкие предметы (любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40 x 40 x 45 сантиметров).

— во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими правилами;

— вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам соревнований, собственникам объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану.

— незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и безопасность, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения соревнований;

— не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту;

— выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований;

— при получении информации об эвакуации из места проведения соревнования действовать согласно инструкциям лиц, обеспечивающих общественный порядок и безопасность, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.

Зрителю запрещено:

— находиться в состоянии опьянения;

— осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц;

— бросать предметы в направлении других зрителей, участников соревнований и иных лиц;

— оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;

— скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

— нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения спортивных соревнований;

— проникать в место проведения соревнования, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем, доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;

— находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах.

— наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта;

— проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

— проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования;

— проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы, которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ; красящие вещества; духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим правилам); громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).