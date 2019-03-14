АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-17
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.59
 74.02
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.03.2019, 9:12
Экология
Плюсовая температура ожидается в Якутии
14.03.2019, 9:00
Спорт
Как правильно вести себя на Кубке мира-2019
14.03.2019, 5:49
Желток
Эксклюзив
В Якутск прилетит Роман Супер
14.03.2019, 0:00
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
13.03.2019, 23:58
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
«Синема — Центр» отметил 10-летие
13.03.2019, 23:51
Культура & Образование
В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров
13.03.2019, 23:49
Культура & Образование
В Якутске обсуждают вопросы дошкольного образования
13.03.2019, 23:45
Политика
Резонанс
Известный якутский политик в шоке: Есть надо меньше
13.03.2019, 22:54
Общество
Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР
13.03.2019, 22:51
Светская хроника
Фотофакт
Известная якутянка переехала в Москву
13.03.2019, 22:44
Происшествия
Резонанс
Продолжение скандала: Владимир Ильич возмущен якутскими следователями
13.03.2019, 18:00
Якутия
В Якутии будет отремонтировано шесть спортзалов
13.03.2019, 17:40
Культура & Образование
Вечер памяти основоположника театрального-декорационного искусства Якутии Георгия Туралысова
13.03.2019, 17:30
Общество
График плановых работ энергетиков на 14 марта
13.03.2019, 17:17
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор банде наркодилеров
13.03.2019, 17:10
Общество
15 марта завершится приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов
13.03.2019, 16:55
Якутск
Афанасий Алексеев – победитель премии «Якутянин года-2018. Якутск»
13.03.2019, 16:40
Культура & Образование
ТЮЗ приглашает отпраздновать международный день детского театра
13.03.2019, 16:25
Культура & Образование
Освоение якутской Арктики: вопросы миграции и мобильности
13.03.2019, 16:10
Культура & Образование
«Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов»
13.03.2019, 15:55
Общество
Анонс
Как Якутия отметит «Крымскую весну» 18 марта
13.03.2019, 15:39
Культура & Образование
Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии
13.03.2019, 15:26
Происшествия
Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски
13.03.2019, 15:12
Общество
В Жатае идет подготовка к строительству высокотехнологичной судоверфи
13.03.2019, 15:04
Якутия
Комплекс «Земля Олонхо» в Якутске — проект республиканского значения
13.03.2019, 14:54
Политика
Механизмы управления землями сельхозназначения
13.03.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве
13.03.2019, 14:15
Происшествия
Ящик пива обойдется парню в знакомство с уголовным делом
13.03.2019, 14:00
Происшествия
Отговорка по поводу незаконного оружия не помогла мужчине
13.03.2019, 13:30
Общество
С чем вам точно не стоит спешить
13.03.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Олонхо дойдутун оҕотобун
13.03.2019, 12:49
Происшествия
Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая
13.03.2019, 12:37
Происшествия
Черное дело произошло в столице Якутии
13.03.2019, 12:23
Якутск
Остро стоит в Якутске проблема вывоза мусора и снега
13.03.2019, 12:13
Происшествия
Криминал в ТЦ Якутска
13.03.2019, 12:02
Якутск
За сутки в Якутске вывезено 6166 кубометров снега
13.03.2019, 11:48
Культура & Образование
Профессора Якутской ГСХА организовали профориентационную работу
13.03.2019, 11:36
Происшествия
Дети Якутска под угрозой
13.03.2019, 11:24
Судебная хроника
В суде Якутии поставлена точка в скандальном деле
13.03.2019, 11:09
Политика
Якутия первой поддержала законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам
13.03.2019, 10:56
Культура & Образование
Юных экологов приняли в ряды «Зеленых пионеров Якутии»
13.03.2019, 10:44
Происшествия
С нарушениями кормили детей и студентов в Якутии
13.03.2019, 10:29
Культура & Образование
Сенсация
Ученым удалось «разбудить» клетки мамонта из Якутии
13.03.2019, 10:15
Судебная хроника
Якутская автошкола закрыта за грубые нарушения
13.03.2019, 10:03
Опрос
Резонанс
Кто станет новым прокурором Якутии?
13.03.2019, 9:51
Спорт
Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии
13.03.2019, 9:37
Судебная хроника
Коррупция — бич чиновников Якутии?
13.03.2019, 9:24
Якутск
Жители пригородных сел Якутска обеспокоены
13.03.2019, 9:11
Судебная хроника
Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?
13.03.2019, 9:00
Происшествия
Nordgold предупреждает: мошенники набирают персонал на золотодобывающие рудники в Якутии
13.03.2019, 7:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
13.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
13.03.2019, 0:59
Культура & Образование
Сегодня день рождения директора театра и звезды эстрады
13.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019
12.03.2019, 23:21
Светская хроника
Фотофакт
Якутский олигарх приценивается к яхте?
12.03.2019, 21:52
Официально
Теперь не только пенсионеры смогут требовать алименты у детей
12.03.2019, 21:23
Якутия
Погода в Якутии на завтра
12.03.2019, 20:59
Происшествия
Видео
Жесткое ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 20:39
Общество
Фотофакт
В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»
12.03.2019, 20:23
Культура & Образование
Instagram
Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу
12.03.2019, 19:55
Происшествия
Фотофакт
Серьезное ДТП в Якутске
12.03.2019, 19:18
Общество
Видео
Youtube
Учитель из Нигерии прославляет нашу Якутию
12.03.2019, 18:58
Экономика
Якутские предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент
12.03.2019, 18:42
Спорт
Якутянка стала первой в России чемпионкой турнира Arnold Classic
12.03.2019, 18:22
Путешествия
Королевский отдых в заливе Ялунвань
12.03.2019, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 13 марта
12.03.2019, 18:00
Культура & Образование
В галерее Ювелирного дома «Киэргэ» состоялась презентация уникального экспоната
12.03.2019, 17:43
Происшествия
В Якутии семейная пара напала на полицейского
12.03.2019, 17:28
Происшествия
В Якутии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нелегального такси
12.03.2019, 17:15
Спорт
Испанский велосипедист прибыл в Момский район
12.03.2019, 16:52
Происшествия
Экстра
Резонанс
Кошмар: В Якутске процветает продажа детей?
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
Архив новостей
Спорт
14 марта 2019, 9:00
80

Как правильно вести себя на Кубке мира-2019

Через три дня якутские фанаты вольной борьбы станут свидетелями невероятных схваток и больших побед – с 16 марта стартует Кубок мира по вольной борьбе. ЯСИА предлагает ознакомиться с правилами поведения на крупных официальных спортивных мероприятиях.

Зрители имеют право:

— на получение достоверной информации о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и выхода из них;

— на оказание медицинских услуг;

— на проход в места проведения при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего;

— на занятие индивидуального зрительского места, с которого не ограничен обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка;

— на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения официальных спортивных соревнований;

— на поддержку участников соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей;

— на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную на объекте спорта;

— на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации, а также на получение информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из указанных мест.

Зрители обязаны:

— предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований;

— занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем;

— при проезде к месту проведения соревнования на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта;

— при проходе или проезде к месту проведения соревнования проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;

— сдавать в камеру хранения громоздкие предметы (любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40 x 40 x 45 сантиметров).

— во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими правилами;

— вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам соревнований, собственникам объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану.

— незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и безопасность, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения соревнований;

— не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту;

— выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований;

— при получении информации об эвакуации из места проведения соревнования действовать согласно инструкциям лиц, обеспечивающих общественный порядок и безопасность, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.

Зрителю запрещено:

— находиться в состоянии опьянения;

— осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц;

— бросать предметы в направлении других зрителей, участников соревнований и иных лиц;

— оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;

— скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

— нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения спортивных соревнований;

— проникать в место проведения соревнования, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем, доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;

— находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах.

— наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта;

— проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

— проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования;

— проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы, которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ; красящие вещества; духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим правилам); громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).

Источник: http://ysia.ru/kak-pravilno-vesti-sebya-na-sportivnyh-meropriyatiyah/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Желток
14.03.2019

В Якутск прилетит Роман Супер

Фотофакт
Эксклюзив
Светская хроника
13.03.2019

«Синема — Центр» отметил 10-летие

Культура & Образование
13.03.2019

В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров

Общество
13.03.2019

Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР

Судебная хроника
13.03.2019

В Якутии вынесен приговор банде наркодилеров

Якутск
13.03.2019

Афанасий Алексеев – победитель премии «Якутянин года-2018. Якутск»

Культура & Образование
13.03.2019

Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии

Происшествия
13.03.2019

Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски