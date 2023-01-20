Как правильно снять показания с двухтарифного электросчетчика

На текущий момент широко распространены новые модели электросчетчиков, которые отличаются от устаревших наличием цифрового дисплея и кнопками для управления. Именно с такими приборами учета у людей и возникают определенные сложности.

Для правильного снятия показаний с двухтарифного электросчетчика с обозначениями дневного и ночного тарифа достаточно внимательно изучить данные, выведенные на цифровой дисплей.

В первую очередь надо обратить внимание на два обозначения — Т1, Т2. Переключаться между ними можно при помощи кнопки «Ввод» (в некоторых моделях — «Прсм»), также в некоторых моделях предусмотрена автоматическая смена режима отображения через каждые несколько секунд:

— выписать показания без нулей до запятой под грифом Т1 (это день);

— выписать показания без нулей до запятой под грифом Т2 (это ночь);

— передать данные.

С более подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».

Филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» напоминает клиентам о сроках передачи показаний приборов учета — с 20 по 25 число каждого месяца. Из нескольких вариантов передачи показаний каждый может выбрать для себя наиболее удобный.

Передать показания дистанционно можно:

— на сайте ПАО «ДЭК» без регистрации в разделе Передать показания;

— через Личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК»;

— в мобильном приложении Личный кабинет — «ДЭК Якутскэнергосбыт» в разделе «Показания счетчиков»;

— через сервис «Сбербанк-онлайн» в разделе «Платежи»/ «Дом»/ «Электроэнергия»/ «Якутскэнерго»;

— с помощью Сервиса автоматизированного приема путем голосового распознавания или через оператора Центра по телефону 8-800-234-7777 – звонок бесплатный.

Также есть возможность передачи показаний через оператора, на бумажном носителе через ящики для приема показаний или терминал по приему показаний в новом Едином расчетно-информационном центре по адресу: ул. Ф. Попова, 6/1. Для работы с терминалом необходимо знать лицевой счет потребителя (указан в квитанции).