18.04.2023
15:25
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Общество

Как правильно передать показания счетчика

Для того чтобы правильно передать показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения, нужно записать только целые цифры черного цвета, без нулей. Например: 3974 m3.

АО «Водоканал» напоминает о том, что показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения принимаются с 20 по 27 числа каждого месяца. Своевременная передача данных позволит избежать начислений по нормативу.

Показания можно передать по номеру лицевого счета следующими способами:

•         В личном кабинете на сайте: vodokanal-ykt.ru;

•         В мобильном приложении АО «Водоканал»;

•         Через голосовой робот по телефону: 507-248;

•         Через (Whatsapp-бот) по номеру 8-984-100-19-74.

Номер лицевого счета можно узнать на главной странице сайта во вкладке «Узнать номер лицевого счета» или по номеру телефону: 507-248.

Подробная инструкция по способам передачи показаний приборов учета, не выходя из дома: https://www.youtube.com/watch?v=EhQImiRW-8g .

С 01.12.2022 года тарифы для населения:
— холодное водоснабжение – 77,16 рублей;
водоотведение – 52,39 рублей.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

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