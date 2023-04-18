Как правильно передать показания счетчика

Для того чтобы правильно передать показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения, нужно записать только целые цифры черного цвета, без нулей. Например: 3974 m3.

АО «Водоканал» напоминает о том, что показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения принимаются с 20 по 27 числа каждого месяца. Своевременная передача данных позволит избежать начислений по нормативу.

Показания можно передать по номеру лицевого счета следующими способами:

• В личном кабинете на сайте: vodokanal-ykt.ru;

• В мобильном приложении АО «Водоканал»;

• Через голосовой робот по телефону: 507-248;

• Через (Whatsapp-бот) по номеру 8-984-100-19-74.

Номер лицевого счета можно узнать на главной странице сайта во вкладке «Узнать номер лицевого счета» или по номеру телефону: 507-248.

Подробная инструкция по способам передачи показаний приборов учета, не выходя из дома: https://www.youtube.com/watch?v=EhQImiRW-8g .

С 01.12.2022 года тарифы для населения:

— холодное водоснабжение – 77,16 рублей;

водоотведение – 52,39 рублей.