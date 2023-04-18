Общество
Как правильно передать показания счетчика
Для того чтобы правильно передать показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения, нужно записать только целые цифры черного цвета, без нулей. Например: 3974 m3.
АО «Водоканал» напоминает о том, что показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения принимаются с 20 по 27 числа каждого месяца. Своевременная передача данных позволит избежать начислений по нормативу.
Показания можно передать по номеру лицевого счета следующими способами:
• В личном кабинете на сайте: vodokanal-ykt.ru;
• В мобильном приложении АО «Водоканал»;
• Через голосовой робот по телефону: 507-248;
• Через (Whatsapp-бот) по номеру 8-984-100-19-74.
Номер лицевого счета можно узнать на главной странице сайта во вкладке «Узнать номер лицевого счета» или по номеру телефону: 507-248.
Подробная инструкция по способам передачи показаний приборов учета, не выходя из дома: https://www.youtube.com/watch?v=EhQImiRW-8g .
С 01.12.2022 года тарифы для населения:
— холодное водоснабжение – 77,16 рублей;
водоотведение – 52,39 рублей.
+7 (999) 174-67-82
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