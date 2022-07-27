Как правильно оформить перепланировку в квартире

Летом у якутян начинается пора ремонтов, а значит весьма актуальным, становится вопрос перепланировки жилья. Разбираемся в нюансах перепланировки и порядке согласования с заместителем руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павлом Корниловым.

— Павел Валерьянович, какой порядок согласования перепланировки помещения?

— Перед началом всех работ, в первую очередь, собственники квартиры должны обратиться в проектно-техническую организацию, которая имеет допуск СРО, и заказать эскиз или проект перепланировки.

Далее, готовый проект вместе с пакетом документов подается в Департамент жилищных отношений города Якутска, в районах республики в местную администрацию. Также данная услуга предоставляется через офисы МФЦ и Портал государственных и муниципальных услуг РС(Я) (e-yakutia.ru).

В пакет документов входят:

— Заявление на согласование перепланировки;

— Проект перепланировки;

— Правоустанавливающие документы на квартиру;

— Техпаспорт;

— Согласие в письменной форме собственников или всех членов семьи нанимателя;

— Решение общего собрания собственников о разрешении внести изменения в план общей собственности (если перепланировка затрагивает общедомовое имущество).

Список документов, которые понадобятся для согласования перепланировки, не является исчерпывающим. Рекомендую получить первичную консультацию специалистов ДЖО или местной администрации.

— И какой срок рассмотрения заявления о перепланировке?

— Документы рассматривается в течение 45 календарных дней. На объект межведомственная комиссия выезжает два раза до начала и после перепланировки. Если в конечном итоге все работы проведены согласно проекту, подписывается соответствующий акт.

Сведения о новых характеристиках помещения нужно отразить в техническом плане. За этим собственники жилья обращаются в БТИ, а после в Кадастровую палату или МФЦ для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

— Что запрещено делать при перепланировке?

— Нельзя, например, увеличивать санузел за счет жилых и вспомогательных помещений, а также выносить его границы за пределы «мокрых зон» (т. е. под ванной или туалетом этажом ниже не должны располагаться жилые помещения), сносить несущие стены, но возможно пробить проем в несущей стене. Эти и другие расчеты должны сделать проектировщики, подсказать своим клиентам, как законно переустроить квартиру.

— И по каким причинам чаще бывают отказы?

— Отказы в перепланировке могут быть по разным причинам. Основные это несоответствие проекта требованиям законодательства, когда по проекту одна планировка, а по факту произведена совсем другая. Или же, когда для перепланировки требуется согласие жильцов многоквартирного дома и не хватает голосов. Это касается общедомового имущества.

— Какие штрафы действуют за незаконную перепланировку помещений?

— Ответственность за несогласованную переделку квартиры грозит жильцам штрафом от 2 до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, установлены штрафы за незаконную перепланировку жилья и других помещений, для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей, на юридические лица – от 40 до 50 тысяч рублей.

В 2021 году Управлением госстройжилнадзора РС(Я) было составлено 75 протоколов за незаконную перепланировку. В первом полугодии 2022 года составлено 10 протоколов на собственников жилья.