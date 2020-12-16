Как пожилые люди проходят реабилитацию после COVID-19

С начала декабря в Гериатрическом отделении Намской центральной районной больницы организована реабилитационная медицинская помощь пожилым людям, которые переболели коронавирусом. На сегодняшний день здесь развернуто 10 коек круглосуточного стационара. Первые пациенты сюда поступили 1 декабря. Реабилитационные мероприятия направлены на продолжение улучшения вентиляции легких, дренажной функции бронхов, ускорение процессов рассасывания зон уплотнения легочной, повышение общей выносливости пациентов, коррекцию мышечной слабости, преодолению стресса, беспокойства, депрессии, нормализацию сна.

«У возрастных пациентов почти все заболевания протекают тяжелее. Если в молодом возрасте, болезнь COVID-19 по локализации ограничивается верхними дыхательными путями, то у пожилых заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, протекает с тяжелыми осложнениями»,- рассказывает врач-гериатр Намской центральной районной больницы Альбина Андреевна ДМИТРИЕВА.

— Какие осложнения бывают у лиц пожилого возраста?

— Мы все знаем, что у лиц пожилого возраста после ковид обостряются уже имеющиеся хронические заболевания, такие как ИБС, ГБ, ХОБЛ, бронхиальная астма, дисциркуляторная энцефалопатия, сахарный диабет и т.д. У них ослаблен иммунитет, и слизистая оболочка носа, носоглотки и других отделов дыхательной системы не справляется со своей барьерной, защитной функцией. В результате возбудитель этого инфекционного заболевания проникает в кровь и распространяется по всему организму. Поэтому важно, чтобы наши пожилые пациенты в обязательном порядке прошли реабилитацию, после ковида. Все, кто был направлен в гериатрическое отделение, прошли медикаментозное лечение. Я как врач -гериатр рада, что многие следуют рекомендациям медиков, поступают на реабилитацию и тем самым идут на поправку быстрее. Желаем нашим пациентам скорейшего восстановления и крепкого здоровья!