Как повлиять на срок проведения капремонта?

Часто, на различных встречах, днях отрытых дверей и информационных днях собственники жилых помещений задают вопрос «Почему ремонт, запланированный в нашем доме на текущий год не производится?», «Как можно передвинуть дату проведения ремонта на более ранний срок?» на все эти вопросы можно ответить следующее: «срок капитального ремонта и полнота работ, установленная региональной программой зависит в первую очередь от платежной дисциплины собственников».

Основными причинами отставания по срокам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах являются:

1) Несоответствие утвержденного размера взноса на капитальный ремонт экономически обоснованному размеру, который варьируется от 42 до 54 руб. за кв. м;

2) Недостаточность собранных средств по каждому такому многоквартирному дому для проведения капитального ремонта хотя бы одного конструктивного элемента;

3) Низкий показатель сбора взносов (в среднем 75-80%), по нашему региону собираемость ниже среднероссийских показателей;

4) Отсутствие улучшения показателей энергоэффективных и технических характеристик дома, отвечающих действующим техническим, санитарным и экономическим нормам.

Проведение капитального ремонта в более раннее сроки допускается только при финансовой достаточности, т. е. при достаточности собранных взносов по конкретному дому и соответствующему решению общего собрания собственников помещений.

Возможна реализация по следующим вариантам:

1. Проведение капремонта в более ранний период в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, возможно только за счет средств собственников МКД, без привлечения бюджетных средств, т. е. собственники за свой счет осуществляют капитальный ремонт.

При этом, возмещение средств Региональным оператором за выполненные работы по капремонту в денежном эквиваленте не допускается. Проведенные работы могут быть засчитаны региональным оператором в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капремонт, при соблюдении следующих условий:

• Стоимость указанных работ должна быть не выше предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации;

• Факт выполнения работ по капремонту и оплаты таких услуг и (или) работ подтверждается актом приёмки, оформленным в соответствие с требованиями статьи 22 Закона о капитальном ремонте.

После проведения капремонта следует обратиться в Комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта, созданную органом местного самоуправления, в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) №332-п от 16.06.2014 г. для установления отсутствия необходимости повторного выполнения этих услуг и (или) работ в срок, установленный Региональной программой капитального ремонта.

Указанные документы предоставляются региональному оператору лицом, осуществляющим управление МКД, или лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД.

2. Проведение капремонта в более ранний период возможно осуществить за счет установления взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса. Часть средств фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений МКД может быть направлена на финансирование любых услуг и (или) работ по капремонту.

3. Согласно части 4.1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме выбрали формирование фонда капитального ремонта на специальном счете, собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его финансирования.