Как повлияли на якутян санкции? — опрос SakhaLife

SakhaLife провел в Фейсбуке опрос, задав вопрос подписчикам: почувствовали ли они на себе влияние санкций? Публикуем некоторые ответы:

Александр Нюрбинский: Из-за конфликта пришлось покинуть Крым, покинуть дом, квартиру, ферму, вещи, оставить школу, детсад. Сам находился после операции в больнице, в тяжелом состоянии с семьей прибыли в Краснодар. Сейчас на распутье… Долечится, дождаться когда конфликт закончится и вернуться в Крым, либо как беженцы, возвращаться в Якутск 😂

Мария Степанова: Я как специалист — риелтор почувствовала моментально. Ранее одобренные ипотечные кредиты многие банки уже не выдают и новые заявки не принимают. ВТБ сохранил ранее одобренные ставки до 5 марта, Сбер до 27 марта. По программам Господдержки тоже есть изменения. Новые заявки от 14 % . Конечно мы и дальше будем работать, но заявок будет в разы меньше. Многие клиенты отложили продажу недвижимости. Некоторые повысили цены.

Анна Фомина: Наше общество раскололось. Рушатся связи. Даже крепкие, кровные, давние. Это больно и страшно. В семье родных людей произошёл конфликт из-за разности позиций. На юридическом языке это называется «непримиримые разногласия», а на человеческом, как отголосок библейских строк: » Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми…»

Вероника Лиханова: Беспокойство. По работе резко за один день все на 30-40% подорожало. Отказы от крупных заказов.

Марина Рожина: Придётся вернуть билеты в Москву (((

На работе все поставщики не могут гарантировать о наличии стройматериалов (((

Даже окна не могут дать коммерческое предложение неделю

На работе все поставщики не могут гарантировать о наличии стройматериалов ((( Даже окна не могут дать коммерческое предложение неделю Kolyan Chochchasov: Врядли смогу построить мастерскую, цены на металл летят как журавли.

Зулияна Павлова: Пришлось вернуть авиабилеты, хорошо, что тур не купила😔

Айталина Никифорова: Мы купили билеты 23-го в Калининград, радовались, что дешевле, чем до Мирного или Нерюнгри. А завтра военные действия. Билеты на 7-е, пока нацелены поехать, билеты невозвратные.

Анна Пшенникова: Из стоматологии пришла смс, о том, что скоро цены на услуги поднимутся, поэтому срочно идите лечить сейчас )

Григорий Васильев: Хотел ботокс и подтяжку сделать. Теперь всё.

Фото: Sakhalife Источник: Сетевое издание Sakhalife

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