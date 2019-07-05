Как поступить в ЯГСХА? Инструкция для родителей

Во – первых, мониторить сайт: www.ysaa.ru; инстаграм: @ysaa.ykt. Все полные данные о ВУЗЕ, факультетах, специальностях можно узнать тут.

Во – вторых, знать об основных требованиях Академии: Прием документов на бюджетные места:

Бакалавриат и специалитет:

с 15 июня 2019 г.

— до 15 июля 2019 г. для поступающих по внутренним экзаменам;

— до 26 июля 2019 г. для поступающих по результатам ЕГЭ

Магистратура:

с 15 июня 2019 г. до 10 августа 2019 г.

Среднее — профессиональное образование:

с 15 июня 2019 г. по 15 августа 2019 г.

В — третьих, знать условия приема:

Высшее образование:

Выпускники школ – прием проводится на сновании результатов ЕГЭ, не ранее 2015 года;

Выпускники СПО, НПО, ВО – прием проводится по результатам общеобразовательных вступительных испытаний

Среднее профессиональное образование:

Прием на основании аттестата 9 и 11 класса без вступительных испытаний.

Необходимые документы:

Обязательные:

1. Заявления установленных образцов

2. Копия паспорта

3. Документ об образовании (аттестат/диплом)

4. Фото 3х4 — 4 штуки

5. Медсправка (только по направлениям ВО – Ветеринария; Агроинженерия; Технология продукции и организация общественного питания; СПО — Технология продукции общественного питания, Организация обслуживания в общественном питании, Механизация сельского хозяйства)

Необходимые:

Копия ИНН/СНИЛС

Способы подачи документов:

Лично или через представителей:

г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, 1 этаж, каб. 2.123 и 124

Дистанционно по электронной почте с последующим предоставлением оригинала:

priem_kom14@mail.ru

В – четвертых: Оценить свои шансы.

Как практика показывает к середине июля начинает казаться, что ситуация уже более-менее определилась, но в последнюю неделю каждый день приходят десятки абитуриентов для сдачи документов.

Оригиналы аттестата люди обычно держат при себе, а всюду кладут копии. Получить обратно уже поданный оригинал можно, но это занимает время. Поэтому абитуриенты обычно не относят оригинал, пока не будут точно уверены, что проходят в выбранный ВУЗ. Исключения есть, но их мало.

Оригиналы начинают приносить после появления ранжированных списков, то есть примерно в конце июля. В этот период становится ясно, кто ушел на другие направления, и сколько мест точно занято. Но некоторые продолжают выжидать до начала второй волны. Предугадать действия других абитуриентов — самое сложное.

Приказ о зачислении издается при наличии оригинала диплома/аттестата.

Поэтому не стоит ждать до последнего момента, а нужно уже идти к нам. Приходите в наш ВУЗ.

Узнайте подробности получения профессионального образования в ведущем и базовом аграрном вузе!

Будем рады помочь вам с выбором будущей профессии!

г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3,

каб. 2.123 и 124

Телефон: 8(4112)507-976, 89681544982

E-mail: priem_kom14@mail.ru

Офиц.сайт: www.ysaa.ru

Инстаграм: @ysaa.ykt