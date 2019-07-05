Как поступить в ЯГСХА? Инструкция для родителей

Во – первых, мониторить сайт: www.ysaa.ru; инстаграм: @ysaa.ykt. Все полные данные о ВУЗЕ, факультетах, специальностях можно узнать тут.
Во – вторых, знать об основных требованиях Академии: Прием документов на бюджетные места:
Бакалавриат и специалитет:
с 15 июня 2019 г.
— до 15 июля 2019 г. для поступающих по внутренним экзаменам;
— до 26 июля 2019 г. для поступающих по результатам ЕГЭ
Магистратура:
с 15 июня 2019 г. до 10 августа 2019 г.
Среднее — профессиональное образование:
с 15 июня 2019 г. по 15 августа 2019 г.
В — третьих, знать условия приема:
Высшее образование:
Выпускники школ – прием проводится на сновании результатов ЕГЭ, не ранее 2015 года;
Выпускники СПО, НПО, ВО – прием проводится по результатам общеобразовательных вступительных испытаний
Среднее профессиональное образование:
Прием на основании аттестата 9 и 11 класса без вступительных испытаний.
Необходимые документы:
Обязательные:
1. Заявления установленных образцов
2. Копия паспорта
3. Документ об образовании (аттестат/диплом)
4. Фото 3х4 — 4 штуки
5. Медсправка (только по направлениям ВО – Ветеринария; Агроинженерия; Технология продукции и организация общественного питания; СПО — Технология продукции общественного питания, Организация обслуживания в общественном питании, Механизация сельского хозяйства)
Необходимые:
Копия ИНН/СНИЛС
Способы подачи документов:
Лично или через представителей:
г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, 1 этаж, каб. 2.123 и 124
Дистанционно по электронной почте с последующим предоставлением оригинала:
priem_kom14@mail.ru
В – четвертых: Оценить свои шансы.
Как практика показывает к середине июля начинает казаться, что ситуация уже более-менее определилась, но в последнюю неделю каждый день приходят десятки абитуриентов для сдачи документов.
Оригиналы аттестата люди обычно держат при себе, а всюду кладут копии. Получить обратно уже поданный оригинал можно, но это занимает время. Поэтому абитуриенты обычно не относят оригинал, пока не будут точно уверены, что проходят в выбранный ВУЗ. Исключения есть, но их мало.
Оригиналы начинают приносить после появления ранжированных списков, то есть примерно в конце июля. В этот период становится ясно, кто ушел на другие направления, и сколько мест точно занято. Но некоторые продолжают выжидать до начала второй волны. Предугадать действия других абитуриентов — самое сложное.
Приказ о зачислении издается при наличии оригинала диплома/аттестата.
Поэтому не стоит ждать до последнего момента, а нужно уже идти к нам. Приходите в наш ВУЗ.
Узнайте подробности получения профессионального образования в ведущем и базовом аграрном вузе!
Будем рады помочь вам с выбором будущей профессии!
г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3,
каб. 2.123 и 124
Телефон: 8(4112)507-976, 89681544982
E-mail: priem_kom14@mail.ru
Офиц.сайт: www.ysaa.ru
Инстаграм: @ysaa.ykt