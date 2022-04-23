Как поступить в вуз в 2022 году?

Количество бюджетных мест в 2022/2023 учебном году увеличено до 588 тысяч. Это на 11,5 тысячи больше, чем в прошлом учебном году. В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 2018–2022 годов.

Сроки подачи документов и другие важные даты:

не позднее 20 июня — начало приёма документов;

7–20 июля — окончание приёма, если есть дополнительные вступительные испытания;

10–20 июля — окончание приёма абитуриентов, которые поступают по результатам внутренних вступительных испытаний;

20–25 июля — окончание приёма для тех, кто поступает без дополнительных вступительных испытаний и не участвует во внутренних вступительных испытаниях;

до 25 июля — вступительные испытания, которые вуз проводит самостоятельно;

27 июля — публикация конкурсных списков.

Зачисление призёров школьных олимпиад, льготников и имеющих квоты:

28 июля — завершение приёма заявлений о согласии на зачисление;

28–30 июля — зачисление;

30 июля — издание приказов о зачислении.

Зачисление остальных абитуриентов:

3 августа — завершение приёма заявлений о согласии на зачисление;

3–9 августа — зачисление;

9 августа — издание приказов о зачислении.

Подать документы можно в 5 вузов одновременно. Удобно сделать это дистанционно, например через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги. Также возможна подача лично или по почте.

Новые условия поступления на бюджетные места:

выпускники колледжей будут поступать на основании профильных вступительных испытаний или по результатам ЕГЭ;

в качестве индивидуальных достижений, кроме золотого знака ГТО, теперь учитывают также серебряный и бронзовый;

абитуриенты, которые не получили результаты ЕГЭ, могут выбрать несколько предметов по вступительному испытанию. Лучший результат зачтётся автоматически;

граждане Республики Беларусь, не сдававшие ЕГЭ, смогут поступить в российский вуз по результатам централизованного тестирования. Они действительны 2 года с момента сдачи в республике;

абитуриентам из ДНР и ЛНР не нужно будет сдавать ЕГЭ, для них будут проводить внутренние экзамены в вузах. А бюджетные места будущие студенты будут получать по специальной квоте. Подробная информация о приёме в вузы в 2022 году: https://priemvuz.ru/bakalavriat.