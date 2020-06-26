Как построить хендмейд-бизнес в Якутске?

История успеха украшений из дерева от Раисы Плетцер

Изделия ручной работы или хендмейд всегда находятся в тренде. Такие поделки ценятся за свою эксклюзивность и отличие от фабричных штамповок. Но несмотря на всю популярность, построить бизнес на хендмейд не так просто, так как каждое изделие требует огромного внимания и усилий мастера.

О секрете своего успеха, нюансах рабочего процесса, и о том, какие планы собирается воплотить в будущем, Раиса Плетцер рассказала читателям журнала «Предприниматель Якутии».

Мастер украшений из дерева и основатель шоу-рума «Raisa Plettserr» Раиса Плетцер, родилась и выросла в селе Улахан Аан Хангаласского улуса. Поступила в Якутский колледж технологии и дизайна, после по трехстороннему договору от республики окончила Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, поэтому вопрос о последующем трудоустройстве не стоял – по возвращению в Якутск дипломированного инженера-технолога по художественной обработке металла взяли на работу в компанию «Драгоценности Якутии».

Восемь лет мастерица посвятила ювелирной промышленности Якутии. С последнего места работы, с компании YDC, она вышла в декрет и решила начать своё дело.

— Мне надоел консервативный дизайн, который штампуют в крупных ювелирных компаниях. А после кризиса 2008 года работать в ювелирной промышленности стало на порядок сложнее, и я решила не возвращаться.

Хоть я и знала всю «кухню» от начала до конца, но сидя дома, золотом и серебром не займешься. Это другие документы, разрешения, регистрация в Пробирной палате, оборудование и многое другое. На тот момент, самым доступным для меня материалом было дерево.

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Мой бренд и фамилия

Украшения и магазины Раисы известны под брендом Плетцер (Plettserr). Это не звучный псевдоним, а настоящая фамилия мастера, которая имеет немецкие корни.

— Плетцер – это фамилия моей мамы. Этническая немка по происхождению, она родилась в 1940 году в Ленинграде (Санкт-Петербург). Мою мать Екатерину Плетцер наградили званием «Житель блокадного Ленинграда».

Получилось так, что с началом войны дедушку призвали на фронт, а бабушка с двумя детьми остались в блокадном Ленинграде. И так как они были немцами начались репрессия. В 1942 году, 11 тысяч немцев депортировали в Сибирь. Бабушка с детьми приехала в Якутию, где она присоединилась к Покровскому трудовому фронту, определили на кирпичный завод, где она проработала до конца войны.

Многие из друзей и родственников бабушки после смерти Сталина, а затем после развала союза уехали обратно. Но так как им было запрещено возвращаться в Санкт-Петербург и Москву они поселились в Волгограде, Архангельске, Краснодаре и в других регионах. Мы и сейчас поддерживаем с ними связь и ездим к ним в гости.

Ну а бабушка после войны вышла замуж за якута Конона Семеновича, родила пятерых детей и переехала в село Улахан Аан, где и сейчас живут мои родственники и родители.

Само собой, когда они только переехали, якутского языка не знали. Мою маму отдали во «Вторую Мальжегарскую СОШ им. М. Е. Васильевой», в первый класс она пошла в национальную школу, где просидела два класса, пока не выучила якутский язык. Я тоже закончила национальную школу и говорю на якутском.

Все началось с одного поста

Изделия Плетцер сочетают в себе национальные мотивы, современные тренды и неизменное видение автора. Технология изготовления напоминает декупаж, все образы придуманы мастером лично. Нарисованный вручную эскиз обрабатывают в фоторедакторе, настраивают светотона и готовят для печати. По готовому дизайн-проекту на станке вырезают деревянные заготовки, покрывают их лаком в несколько слоев.

— 4 года назад, 1 июня 2016 года в Instagram @plettserr была опубликована фотография первого изделия. Оно было не таким, как те, что мы сейчас выпускаем, но оно стало основой наших нынешних украшений. Потом я дорабатывала эту технологию, подбирала материалы, искала поставщиков.

Мы не можем создавать фурнитуру, поэтому заказываем корейскую у поставщиков из Владивостока, серебро у местных предпринимателей, упаковку у Московской компании, с которой сотрудничаем с самого начала.

У меня нет такого срока, что сегодня эскиз, а через N-количество дней товар должен лежать на прилавке. Не ставим рамки, потому что эскиз может не получиться, я не знаю сколько дней буду его рисовать. Бывает за пару часов выходит и всё нравится и хорошо, а бывает целый месяц рассматриваем идеи, различные варианты и все это лежит мертвым грузом. Если готов эскиз, то на изготовление одного изделия уходит примерно 10 дней.

Люди любят людей

Перед тем как вы начнете активно продавать свои изделия, хендмейд нельзя назвать бизнесом, это ваше хобби. Как начать делать первые шаги в продажах?

— Мы не относимся к ювелирным изделиям, наши работы скорее бижутерия, а прямых конкурентов в этом сегменте в Якутске мы не видим.

Так как я никогда раньше не имела дело с продажами, а без продаж нельзя говорить о бизнесе, я испытала большие трудности. Я не понимала «где?», «как?» и «кому?» продавать.

В те дни были очень популярны хендмейд ярмарки, которые проводились в Кружало и по праздникам. Я посетила почти каждую, ходила со своими украшениями и именно там нашла своих первых клиентов. Я активно раздавала свою визитку каждому, кто подходил к прилавку, так и набрала клиентскую базу.

Возвращаясь к теме Instagram — я постоянно читаю книги, статьи, посты по продвижению бизнеса. Однажды, я как-то узнала секрет — «люди любят людей». Действительно, надоедает все время смотреть на одни украшения, через некоторое время интерес подписчиков падает, а когда за этим стоит уже какая-то личность, людям увлекательнее следить за действующим лицом. Поэтому я решила больше показываться, рассказывать, придумывать подписи, проводить акции, чтобы людям было интереснее. И действительно подписчиков стало больше.

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Желание работать преодолевает всё

С развитием бизнеса, становится сложнее держать все в своих руках. Слишком много нюансов, все нужно успеть. Когда вы доходите до этой стадии, пора задуматься о найме помощников.

— В течение года я работала одна, пока не поняла, что становится сложно. При том что у меня растут два ребенка, я ничего не успевала и потихоньку начала набирать команду.

В первое время мне было сложно делегировать обязанности. Ведь не просто доверить кому-то свое детище, но я поняла, что для развития моего дела мне нужно научиться доверять своим сотрудникам. Сегодня я в основном занимаюсь дизайном, все остальное выполняет команда. Я вижу, что и как должно выглядеть и выбираю направление.

Наша команда растёт по мере увеличения заказов. Мы не набираем людей только с художественным образованием, самое главное это желание работать и золотые руки.

Мои девочки пришли из разных сфер: экономисты, программисты, а одна девочка всю жизнь проработала бухгалтером в министерстве экономики, устала и пришла ко мне, сейчас в декретном отпуске.

На первый взгляд кажется, что это сложно, но желание работать преодолевает всё. Я постоянно учусь и обучается моя команда.

Оказалось, открыть магазин не так просто

Помимо роста команды, с увеличением заказов появилась потребность в расширении точек дистрибуции.

— Стало невозможно работать на заказ. К тому же, клиентам хочется потрогать, посмотреть на изделия своими глазами в реальности, им было неудобно приезжать и забирать заказы из мастерской. И в какой-то момент это все доходит до офлайн магазина.

Как оказалось, открыть магазин очень сложно. Никто не знает о тебе, никому это не нужно, торговым центрам особенно. Писали во все торговые центры, отправляли коммерческое предложение и вот торговый центр «Глобус» предложил нам помещение на втором этаже, где мы с радостью открыли магазин.

Уже позже, когда по воле случая я сама вышла за прилавок на замену моей сотруднице, в магазин зашла девушка, с которой мы мило пообщались. В последствии выяснилось, что она пришла на разведку с торгового центра «Айсберг». Они сказали, что мы им интересны и предложили открыть у них магазин. Мы, немедля, открыли вторую точку в «Айсберге». Затем с «Глобуса» мы переехали в торговый центр «Атлант», а в этом году переехали в ТРК «Туймаада».

Хендмейд в онлайн

Так как изначально «Plettserr» была компанией, которая родилась и получила известность в онлайн, не было ничего удивительного в том, что они усилили своё присутствие в сети и вышли на международную площадку.

— Наши изделия обычно увозят из Якутии в качестве сувенира или памятного подарка, таким образом о нас узнали и за пределами республики.

Мы запустили в Instagram таргетированную рекламу, открыли магазин на площадке «Ярмарка мастеров», после чего к нам начали поступать заказы со всей России.

Ярмарка мастеров — Livemaster первая и крупнейшая D2C-платформа для мастеров handmade, российских брендов и ценителей дизайнерских вещей

Совсем недавно мы открыли магазин на платформе «Etsy.com» откуда уже поступают международные заказы.

Etsy – одна из крупнейших торговых онлайн площадок, с огромным количеством товаров ручной работы, винтажных и уникальных изделий. В настоящее время у Etsy более 32 миллионов активных покупателей.

Чаще всего, несмотря на то что в наших изделиях четко прослеживается национальная тематика, изделия улетают в Турцию и Европу. Недавно начали поступать заказы из Индии и Канады.

Образы ищешь всегда

Необычные формы и рисунки на изделии, поражают глубиной проработки и возбуждают у покупателей неподдельный интерес.

— Чаще всего меня спрашивают: «Что это значит?». Даже если изделие не несет никакой смысловой нагрузки, а родилось в творческом порыве, люди все время пытаются что-то разглядеть. Видимо мы сами положили этому начало, что теперь, в каждом изделии люди видят подтекст.

На самом деле меня очень увлекает процесс изучения и вплетения в современные тренды национальных, культурных событий и мотивов. И я знаю, что это востребовано в Якутии. У меня нет такого понятия как «пришло вдохновение», я живу и работаю своим делом, поэтому образы ищешь всегда, даже когда отдыхаешь. Мы передаем то, что видим, переосмысливаем тренды, моду, национальную культуру, события, орнаменты — все переплетается.

Новые возможности

— Несмотря на то, что с наступлением пандемии отменились несколько наших планов, нам очень помогло то, что наш Instagram «живой» — наши подписчики и есть наши покупатели.

Мы вернулись к онлайн продажам, благодаря этому узнали, что в Якутске хорошо развита курьерская служба. Я узнала, что некоторым это, наоборот, удобнее. Я решила, что даже после карантина я не заброшу доставку и онлайн продажи, а буду только развивать это направление.

Так как нам очень много пишут, звонят, нам стал необходим отдельный сотрудник, который будет заниматься только этим. Закладываем будущее на открытие отдела по реализации продукции. Собираемся запускать сайт, активно развивать онлайн, потому что не ясно какая еще пандемия нас ждет.

Я молодой предприниматель

— Я считаю себя молодым предпринимателем, мы хотим еще больше расти, укрепиться за пределами России, чаще выпускать новые коллекции, работать над брендом и узнаваемостью.

Наверное, больше всего мне помог совет: «узнай свою целевую аудиторию». В свое время я серьезно подошла к этому вопросу и подробно расписала свою аудиторию, изучила её, узнала, что она хочет и стараюсь под это подстраиваться, чтобы людям было нужно и интересно то, что мы делаем.

Считаю, что собственнику все время нужно учиться и развиваться. Потому что сейчас жизнь быстрая, все постоянно меняется. Поэтому необходимо найти свое направление, идти в ногу со временем, строить планы, мечтать и ставить цели.