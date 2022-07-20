Как попасть в Европу на автобусе и сэкономить на перелёте?

С отменой ковидных ограничений и открытием сухопутных границ у россиян появился отличный вариант для поездок за границу. Вместо того чтобы переплачивать за полёт с пересадкой в Турции, ОАЭ или других странах, можно воспользоваться связкой «автобус + самолёт»: добираться до приграничных зарубежных городов по земле, а затем лететь внутриевропейским лоукостером. Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил список доступных по состоянию на 20 июля вариантов. На Туту можно оплатить все билеты российской картой — не придётся возиться с наличкой или открывать счёт за рубежом.

Удобнее всего добираться в Европу жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области: оттуда проще всего добраться на автобусе до Прибалтики и Финляндии. Для центральной России эти варианты тоже подходят, но также можно улететь в Европу из Варшавы. С южной частью страны ситуация похуже, но можно приехать по земле в Грузию и сесть там на авиарейс.

Хельсинки

Автобусные рейсы в Хельсинки

Авиарейсы из Хельсинки

В столицу Финляндии ходят автобусы из Смоленска, Сестрорецка и Петербурга. Быстрее и дешевле всего последний вариант: путь займёт примерно семь часов и обойдётся приблизительно в 4 000 рублей. Хельсинки хороши тем, что отсюда можно улететь буквально куда угодно: регулярные рейсы осуществляются во все города Европы.

Таллин

Автобусы в Таллин

Авиарейсы из Таллина

Можно добраться на автобусе из Москвы, Петербурга и Пскова. Из столицы путь займёт 14–20 часов, стоимость в пределах 12 000 рублей. Из Петербурга ехать несравненно выгоднее: билет обойдётся в 2500–3000 рублей. Из Таллина регулярно летают самолёты в крупные европейские города.

Рига

Автобусы в Ригу

Авиабилеты из Риги

Автобусные рейсы в Ригу есть из Калининграда, Москвы, Петербурга и Пскова. Дороже всего обойдётся путь из столицы — от 8 000 до 12 000 рублей. Направлений из Риги немного меньше, чем из других прибалтийских городов, но почему бы не иметь в виду этот вариант и не сгонять так, например, в Дюссельдорф.

Вильнюс

Автобусы в Вильнюс

Авиабилеты из Вильнюса

Сюда можно добраться автобусом из Москвы, Пскова и деревни Бурачки в Псковской области. Вариантов улететь из Вильнюса масса: от ближайших Варшавы и Мюнхена до другого конца Европы.

Варшава

Автобусы в Варшаву

Авиабилеты из Варшавы

Не самый приграничный для России город, но до него тоже часто ходят автобусы из Калининграда, Москвы и Петербурга. Билеты относительно недорогие: от 5 000 рублей. Варшава — достаточно крупный транспортный узел. Отсюда летает много европейских лоукостеров, так что можно задёшево добраться в любой город континента.

Тбилиси и Батуми

Автобусы в Тбилиси

Автобусы в Батуми

Это максимально удобный вариант для жителей юга России. В Грузию ходят регулярные автобусные рейсы из Грозного, Владикавказа, Краснодара, Невинномысска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска, Нальчика и Ставрополя. Стоимость — от 3 000 рублей до 10 000 рублей. Дорога от Владикавказа занимает в среднем пять часов.

Из Тбилиси и Батуми не такой большой выбор рейсов, как из других городов в подборке, но попасть напрямую в крупные города, например, Греции и Германии за 15 000–20 000 рублей вполне реально.