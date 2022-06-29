29.06.2022
18:10
137

Спорт

Как попасть на открытие и закрытие VIII Спортивных игр народов Якутии?

Билеты поступили в продажу 16 июня и уже большая часть из них распродана. Билеты можно приобрести на сайте bootur.ru, в кассах к/т «Центральный» и Дворца спорта «50 лет Победы». Также билеты можно купить в с. Борогонцы в кассе к/т «Еркен».

Билеты стоят 1500 рублей. Стоит отметить, что билет является ЕДИНЫМ и по нему вы попадаете как на открытие, так и на закрытие игр.

Вход во все соревнования игр является бесплатным. Здесь никакая оплата не требуется. Спешите приобрести билеты на самое главное и грандиозное событие этого лета!

Фото: Пресс-службы АГиП РС (Я)
Источник: Пресс-служба АГиП РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх