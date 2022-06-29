29.06.2022
18:10
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Спорт
Как попасть на открытие и закрытие VIII Спортивных игр народов Якутии?
Билеты поступили в продажу 16 июня и уже большая часть из них распродана. Билеты можно приобрести на сайте bootur.ru, в кассах к/т «Центральный» и Дворца спорта «50 лет Победы». Также билеты можно купить в с. Борогонцы в кассе к/т «Еркен».
Билеты стоят 1500 рублей. Стоит отметить, что билет является ЕДИНЫМ и по нему вы попадаете как на открытие, так и на закрытие игр.
Вход во все соревнования игр является бесплатным. Здесь никакая оплата не требуется. Спешите приобрести билеты на самое главное и грандиозное событие этого лета!
Фото: Пресс-службы АГиП РС (Я)
Источник: Пресс-служба АГиП РС (Я)
#VIII Спортивные игры народов Республики#Как попасть на открытие и закрытие VIII Спортивных игр народов Якутии?#республика саха (якутия)#Спортивные Игры Народов Якутии#Якутия
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