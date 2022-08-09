Как понять, что у вас сахарный диабет?

Сахарный диабет традиционно входит в тройку самых опасных болезней в мире. На них приходится больше всего случаев инвалидности и смерти.

Кроме того, диабет — один из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, системная борьба с которыми в нашей стране ведется по нацпроекту «Здравоохранение».

Представляем инфографику для самопроверки. Если вы заметите у себя указанные симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу.