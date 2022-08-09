09.08.2022
15:03
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Красота & Здоровье
Как понять, что у вас сахарный диабет?
Сахарный диабет традиционно входит в тройку самых опасных болезней в мире. На них приходится больше всего случаев инвалидности и смерти.
Кроме того, диабет — один из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, системная борьба с которыми в нашей стране ведется по нацпроекту «Здравоохранение».
Представляем инфографику для самопроверки. Если вы заметите у себя указанные симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу.
Фото: Предоставлено пресс-службой
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
#Как понять что у вас сахарный диабет?#минздрав рс(я)#минздрав якутии#Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)#Министерство здравоохранения Якутии#сахарный диабет
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