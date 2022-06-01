Как помогут вахтовикам после пожара в общежитии

Будет проведена перепись сгоревшего имущества вахтовиков, приехавших работать в Сентачан, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

В Верхоянском районе ликвидировали возгорание, возникшее в здании общежития для строителей обогатительной фабрики горнорудной компании «Звезда». На момент пожара 30 мая на участке в Верхоянском районе находилось 103 человека. Все работники были оперативно выведены из опасной зоны. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время ведётся профилактическая работа и перепись сгоревшего имущества сотрудников. Руководство предприятия «Звезда» выплатит компенсацию в полном объеме. Управляющий директор компании лично вылетит на производственный объект, где встретится с коллективом и проведет проверку по факту возгорания. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Напомним, что после пожара вахтовики могли связаться только через мессенджеры по спутнику. Они обратились за помощью в якутский Телеграм. Вскоре информация о их бедствиях была распространена по всем каналам, и, как видим, в результате помощь им обещали.