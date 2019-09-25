Как помогает город особым детям

Вчера, 24 сентября, заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова посетила психолого-педагогическую студию «Вырастайка» для детей с аутизмом и задержкой психо-речевого раз﻿вития.

Абилитационный центр «Особый ребенок» работает третий год. Новый учебный год педагоги и дети встретили в новом помещении благодаря участию в проекту «Народный бюджет». Воспитанники в группе дневного пребывания учатся привыкать к общественным местам, другим детям, слушать людей вокруг, заниматься в группе, играть со сверстниками.

«Народный бюджет» — это замечательный проект для горожан, где жители сами участвуют в улучшении жизни населения. Родители, педагоги очень рады — наша студия продолжает развиваться», — сказала директор Центра Инна Скрябина.

По мнению специалистов, дети с аутизмом остро нуждаются в социализации вне домашней обстановки. Здесь в студии по составленной адаптивной программе дошколята развиваются в более комфортных условиях с меньшим шумом и с индивидуальным сопровождением педагога.