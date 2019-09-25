25.09.2019
18:19
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Якутск

Как помогает город особым детям

Вчера, 24 сентября, заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова посетила психолого-педагогическую студию «Вырастайка» для детей с аутизмом и задержкой психо-речевого раз﻿вития.

Абилитационный центр «Особый ребенок» работает третий год. Новый учебный год педагоги и дети встретили в новом помещении благодаря участию в проекту «Народный бюджет».  Воспитанники в группе дневного пребывания учатся привыкать к общественным местам, другим детям, слушать людей вокруг, заниматься в группе, играть со сверстниками. 

«Народный бюджет» — это замечательный проект для горожан, где жители сами участвуют в улучшении жизни населения. Родители, педагоги очень рады — наша студия продолжает развиваться», — сказала директор Центра Инна Скрябина. 

По мнению специалистов, дети с аутизмом остро нуждаются в социализации вне домашней обстановки. Здесь в студии по составленной адаптивной программе дошколята развиваются в более комфортных условиях с меньшим шумом и с индивидуальным сопровождением педагога. 

«В начале прошлого года мы открыли первый в истории образования города Якутска ресурсный класс на базе школы №35, в этом году – второй ресурсный класс на базе школы №28. Ребенок, каким бы он ни был, самый лучший для родителей. Каждый ребенок имеет право на жизнь, развитие, теплое отношение», — отметила заммэра Наталья Степанова. 

Источник: Департамент по связям с общественностью и ﻿взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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