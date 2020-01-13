Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проводит День открытых дверей с участием специалистов Фонда по защите прав участников долевого строительства Республики Саха (Якутия).

Как помочь обманутым дольщикам? Чтобы разбираться в этом сложном вопросе, сегодня введена практика ведения Реестра обманутых дольщиков.

Как известно, существует Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства жилья. Схема работы Фонда похожа на деятельность Агентства по страхованию вкладов — также собирает ежегодные взносы со всех действующих застройщиков и выплачивает компенсации пострадавшим дольщикам обанкротившихся строительных компаний, с одной маленькой оговоркой — Фонд имеет право отказать жилищно-строительным кооперативам в предоставлении финансирования.

У дольщиков проблемной новостройки по закону есть два варианта как дальше быть: во-первых, получить от Фонда возмещение затрат в размере рыночной стоимости квартиры, во-вторых, передать права застройщика на объект жилищно-строительному (потребительскому) кооперативу, который принимает на себя обязательства достраивать объект.

Во втором случае, есть тонкий момент — кооперативы имеют право обратиться в Фонд за предоставлением финансирования завершения строительства объектов, при этом сами дольщики обязуются одновременно отказаться от получения компенсаций. Как ранее мы указали, главный вопрос состоит в том, что Фонд имеет право отказать ЖСК в предоставлении финансирования. В этом случае наступает «полный облом» — дольщики остаются «у разбитого корыта» без компенсаций, без возможности достраивать объект. С точки зрения циничной экономии средств это очевидное подспорье для Фонда.

Сегодня проблема все обостряется, в подобную «ловушку» попадает критическая масса ЖСК. Стало очевидным правовое неравенство между дольщиками, которые решили передавать свои права на строительство объекта кооперативам, и теми, кто решил вернуть обратно свои кровные. Первым Фонд отказывает в финансировании по своему усмотрению, вторым же Фонд обязан выплатить компенсации.

Любой пострадавший дольщик будет искать выход из сложившейся ситуации. После «облома» с Фондом он имеет право совершить еще один шаг в решении проблемы, а именно вступить в реестр обманутых дольщиков. Что это даст? Реестр – это официальный документ, в нем отражена информация о гражданах, участниках проблемных новостроек. Каждому из них присваивается статус обманутого дольщика, что дает право получить государственную поддержку.

Помощь гражданам, вступившим в реестр, может быть самой различной. В какой форме она будет выражена, зависит от решения местных властей. Может быть оказана целевая финансовая помощь, выделен земельный участок или предоставлено другое жилье. Возможно также выделение субсидий на завершение строительства дома. Чаще всего власти региона ищут инвестора, который возьмется за достраивание данного объекта.

14 января правозащитный центр приглашает на День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Якутск, ул.Аммосова 18, каб. 2/4 с 9.30 часов до 13.00 часов.

Подробности по телефону: 34-28-84.

