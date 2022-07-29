29.07.2022
11:25
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Общество

Как поменяется жизнь россиян с 1 августа – в силу вступят новые законы

Новые законы с 1 августа касаются в первую очередь определенной категории граждан.

Россиянам, чья деятельность связана с бизнесом, следует знать о новых законах, которые вступят в силу с 1 августа. Это касается и самозанятых лиц.

Прежде всего, вводятся новые сроки подачи исправленной бухгалтерской отчетности. Теперь экземпляр бухгалтерской отчетности, в котором была найдена и исправлена ошибка, подается в электронном виде в налоговую по месту нахождения компании не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом.

Кроме этого, физические лица, а также индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться в качестве самозанятых на портале госуслуг.

Это могут сделать не только граждане РФ, но и члены Евразийского экономического союза, а также граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Также, если ИФНС предоставляет кому-то сведения о налогоплательщике с его согласия, то это не будет считаться разглашением налоговой тайны.


Фото: https://www.pexels.com/
Источник: YakutiaMedia

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