Как получить звание Ветеран труда Якутии

В Якутии более 70 тысяч граждан отмечены высоким званием Ветеран труда Республики Саха (Якутия). В 2019 году 4 107 гражданам республики было присвоено такое звание. Как стать ветеранам труда Якутии с таким вопросом часто обращаются жители республики в социальных сетях и обращениях граждан.

Звание «Ветеран труда» присваивается лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным Почетной грамотой Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе), сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 04.07.2017 1882-З № 1321-V «О ветеранах труда Республики Саха (Якутия)», звание «Ветеран труда Республики Саха (Якутия)» присваивается:

1) лицам, награжденным орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», знаком отличия «Гражданская доблесть», удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)», почетного звания Республики Саха (Якутия) «Заслуженный» и имеющим страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, приходящийся на период работы (службы) на территории Республики Саха (Якутия);

2) лицам, имеющим страховой стаж, учитываемый для назначения страховой пенсии по старости, не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин, из которых не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин страхового стажа приходится на период работы (службы) на территории Республики Саха (Якутия), в том числе не менее 15 лет — в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) Республики Саха (Якутия);

3) женщинам, родившим четырех и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (в том числе усыновителям), при наличии не менее 20 лет страхового стажа, приходящегося на период работы (службы) на территории Республики Саха (Якутия).

Для присвоения звания ветеран труда необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения и труда по месту жительства, МФЦ, либо направить заявление через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.