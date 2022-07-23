Как получить налоговый вычет за лечение пожилых родителей?

Могут ли дети получить вычет, если оплачивают лечение родителей? Да, если дети платят НДФЛ и могут подтвердить расходы.

Что можно включить в вычет? Медицинские услуги и дорогостоящее лечение — из утвержденных перечней. Лекарства — любые по назначению врача.

Какой лимит вычета? На все медицинские расходы, кроме дорогостоящего лечения, лимит —120 000 ₽ в год. Он также включает оплату ДМС, спорта, образования, кроме обучения детей. За год можно вернуть до 15 600 ₽ НДФЛ. У дорогостоящего лечения лимита нет, к вычету принимаются все расходы.

Можно ли получить вычет за лечение родителей супруга? Нет, но это может сделать сам супруг.

Что такое справка об оказании медицинских услуг? Это документ, который подтверждает расходы на медуслуги. Ее нужно попросить в медклинике перед заполнением документов на вычет. В справке будет указан код: «1» — для обычного лечения, «2» — для дорогостоящего.

На кого должны быть оформлены документы? Справка об оплате медицинских услуг должна быть оформлена на имя сына или дочери, которые будут заявлять вычет. В документе будет указано, за чье лечение оплачены указанные расходы.

Можно ли получить этот вычет через работодателя? Да, сразу после оплаты расходов в текущем году. Нужно запросить справку о праве на вычет в личном кабинете на сайте ФНС.

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