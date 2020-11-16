Как получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги?

ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» разъясняет, как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в условиях пандемии, а также дает ответы на актуальные вопросы населения.

Как оформить субсидию в этот сложный период?

— Сейчас действует беззаявительный порядок оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Гражданам, получающим субсидию, в случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, субсидия предоставляется на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке (автоматически). Гражданам, уже предварительно записавшимся на прием для подачи заявления и документов, субсидия так же будет предоставлена на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке (автоматически). Таким образом, необходимость в посещении учреждения – отсутствует.

В случае, если граждане ранее не обращались к нам за предоставлением субсидии, то они могут подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг www.e-уakutia.ru, а также через офисы МФЦ РС(Я), предварительно записавшись на прием.

Где можно рассчитать предварительный размер субсидии?

— Калькулятор для предварительного расчета субсидии на оплату ЖКУ вы можете найти на официальном сайте Агентства субсидий http://subsidii-jku.ru/, а также на портале государственных и муниципальных услуг https://www.e-yakutia.ru/.

Какой перечень документов необходимо иметь для предоставления субсидии?

— С полным перечнем необходимых документов для предоставления субсидии вы также можете ознакомиться на официальном сайте Агентства субсидий http://subsidii-jku.ru/ и на портале государственных и муниципальных услуг https://www.e-yakutia.ru/.

На какой срок предоставляется субсидия?

— Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев с момента подачи заявления.

Есть ли отдельная субсидия, например, если гражданин инвалид или мать/отец одиночка?

— Условия предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для всех одинаковы:

превышение расходов семьи на оплату ЖКУ над суммой 15% от совокупного дохода (максимально допустимая доля расходов на ЖКУ);

постоянная регистрация по месту жительства, по которому обращаетесь за субсидией;

наличие основания проживания в жилом помещении (собственник, наниматель государственного или муниципального жилого фонда, наниматель частного жилого фонда при наличии договора найма жилого помещения);

отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги либо наличие соглашения о реструктуризации задолженности за ЖКУ;

наличие гражданства РФ.

Какими способами гражданам можно связаться с Агентством субсидий для получения консультаций?

— В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, на данный момент всю интересующую информацию можно получить дистанционно по телефонам территориальных служб в районах или по городу Якутску: