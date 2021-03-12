Как получить справку об отсутствии задолженности за капремонт?

Этот вопрос является самым популярным у собственников помещений. Получить справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт можно дистанционно.



Для этого необходимо направить на электронную почту fin@fondkr.ru или почтой России по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 32. следующие документы:

1. Заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности

2. Согласие на обработку персональных данных

3. Паспорт собственника;

4. Документ, подтверждающий право собственности;

5. Доверенность в случае представления интересов собственника.

Справка об отсутствии задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества предоставляется при поступлении полного пакета документов в течение 1 дня.

По всем вопросам можно получить консультацию по многоканальному номеру: +7(4112)319-014, дополнительный номер для связи с отделом по работе с собственниками — *130#, *131#.