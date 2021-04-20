Как получить справку об отсутствии задолженности за капитальный ремонт МКД?
Этот вопрос является самым популярным у собственников помещений. Получить справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт можно дистанционно.
Для этого необходимо направить на электронную почту fin@fondkr.ru или почтой России по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 32. следующие документы:
1. Заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Паспорт собственника;
4. Документ, подтверждающий право собственности;
5. Доверенность в случае представления интересов собственника.
Справка об отсутствии задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества предоставляется при поступлении полного пакета документов в течение 1 дня.
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