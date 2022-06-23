23.06.2022
17:40
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Экономика

Как получить перерасчет платы за вывоз мусора

В продолжение темы перерасчета за жилищно-коммунальные услуги Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии разъясняет, в каких случаях можно получить перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В том случае, когда потребитель временно отсутствует в жилом помещении, он вправе потребовать перерасчета платы за ТКО. Сделать перерасчет за вывоз мусора можно только в случае отсутствия от пяти дней и до шести месяцев по месту жительства. Такой перерасчет производится строго в заявительном порядке при предоставлении соответствующих документов.

Также перерасчет могут сделать за не соблюдение графика вывоза периодичности мусора. В холодное время, при среднесуточной температуре +5 °C и ниже, вывоз мусора осуществляется не реже, одного раза в трое суток. В теплый период, при среднесуточной температуре свыше +5 °C, мусоровозы должны вывозить ТКО ежедневно.

По факту неоказания услуги по обращению с ТКО или некачественному оказанию услуги должны быть составлены акты определяющие начало и конец периода не вывоза мусора. На их основании и нужно требовать перерасчет. При уклонении управляющей организацией или региональным оператором от подписания актов, потребитель вправе составить акты проверки самостоятельно. В таком случае указанные акты подписываются не менее чем двумя не заинтересованными лицами.

Если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, к обращению необходимо приложить документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан. Собственники нескольких объектов недвижимости оплачивают услугу по всем адресам. В случае, если в доме никто не прописан, расчет будет идти на количество собственников. Если собственник один, то квитанция будет выставляться на одного.

Источник: Пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС(Я)

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