Как получить невостребованные документы на недвижимость?

Получив государственную услугу, заявители не всегда забирают документы вовремя. Однако не стоит переживать, если они вдруг понадобятся – все неполученные заявителями документы хранятся в Управлении Росреестра по Республике Саха (Якутия) и забрать их не составит труда. Как это сделать, отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) Олег Леонидович Гонтаренко.

Сколько хранятся документы в офисах МФЦ?

Согласно поправкам в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», готовые к выдаче документы хранятся в офисах МФЦ 45 календарных дней.

Куда МФЦ передает невостребованные документы на недвижимость?

Если в течение указанного времени заявитель или его законный представитель не забирают документы, то их передают на хранение в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Саха (Якутия) (Филиал). Объем документации, поступающей в архив, не ограничен. Документы можно запросить в любое удобное время.

Как узнать местонахождение документов?

Информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно узнать, обратившись в Кадастровую палату по телефону. Номер для связи: 8 (4112) 40-80-10, доб. 2235 или 2237.

Подробную инструкцию можно получить по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Запросить документы можно также в офисах МФЦ, но получить их возможно только в Филиале.

Где получить документы?

В Филиале невостребованные документы можно получить несколькими способами:

-по месту хранения документов (в день обращения);

-независимо от места хранения документов, в том числе по экстерриториальному принципу (заявитель получит уведомление о доставке документов);

-курьерской доставкой (на платной основе).

Выбрать способ доставки документов можно в момент подачи заявления, сделав отметку в блоке «Способ получения документов».

Какие документы необходимо предъявить для получения невостребованных документов?

Для получения услуги необходимо заполнить заявление о возврате невостребованных документов и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если документы получает представитель заявителя, необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность, содержащую соответствующие полномочия.

Сколько стоит получить невостребованные документы?

Вовремя неполученные документы выдаются в Филиале бесплатно. При заказе документов курьером заявитель должен оплатить услуги доставки.

Стоимость доставки документов для каждого региона утверждена приказом Росреестра от 26.11.2021 № П/0545. Услуга для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, а также инвалидов первой и второй групп предоставляется бесплатно.