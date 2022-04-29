Как получить льготный кредит малому бизнесу?

Алексей открыл магазин «Якутский аппетит», где торгует мясом и рыбой от местных производителей, тут же у него и сахар, мука, крупы, да и другие значимые продукты. Неожиданно его магазин оказался мегапопулярным, а очереди за свежим мясом стали выстраиваться еще до петухов. Теперь Алексей думает создать целую сеть в разных районах города, но на это нужны деньги. Он слышал о льготных кредитах малому бизнесу и пытается выяснить, как их получить.

Государство готово поддержать малое и среднее предпринимательство (МСП) разными способами. Бизнесмены могут получить гарантию по кредиту, взять оборудование в лизинг на специальных условиях или оформить льготный кредит.

Алексей решил воспользоваться программой льготного кредитования «Быстрые меры» от Алмазэргиэнбанка, который входит в список банков России, участвующих в программе льготного кредитования с господдержкой.

На что можно взять льготный кредит?

Алмазэргиэнбанк готов предоставить кредит на сумму от 5 миллионов рублей сроком на один год субъектам малого и среднего предпринимательства и иным организациям сферы торговли, которые торгуют социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами.

Кредитные средства можно использовать на пополнение оборота средств. Наш Алексей может использовать не менее 70% от суммы кредита на закупку дополнительной партии продовольственных и непродовольственных товаров. При этом 15% от суммы кредита — на оплату услуг перевозки, а остаток — на закупку других товаров для магазина.

По сниженной ставке в Алмазэргиэнбанке можно также рефинансировать уже взятый ранее кредит (с 21.03.202г). Оставить заявку на кредит можно прямо сейчас на сайте.

Льготная ставка — это сколько?

Алмазэргиэнбанк разработал программу «Быстрые меры» по ставке 8% годовых совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

«Кредит по ставке, не превышающей восемь процентов, позволит нашим предпринимателям развивать своё дело на максимально выгодных условиях, с минимальными издержками. У нас только одно требование – мы обязуем наших заёмщиков строго соблюдать установленный размер торговых надбавок на социально значимые товары. Ведь наша цель – не только поддержать бизнес, но и самих покупателей, простых жителей республики, чтобы мы все могли покупать товары по адекватным, не завышенным ценам», — сказал начальник управления маркетинга и развития продуктов Департамента сервисов и продуктов Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин.

Кто может рассчитывать на льготное финансирование?

Чтобы претендовать на кредит «Быстрые меры» компании и частные предприниматели должны соответствовать нескольким обязательным требованиям:

Заемщик ведет деятельность на территории Республики Саха (Якутия)

Предприятие Заемщика не проходит процедуру банкротства.

Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях, или видах деятельности согласно определенного продуктом Перечня

С полным пакетом документов кредита «Быстрые меры» и другими льготными кредитами, мерами поддержками от АЭБ можно ознакомиться на сайте банка. Также вы можете записаться на консультацию по номеру бесплатной горячей линии банка: 8-800-100-34-22.