Как получить кредитные каникулы?

С марта по май 2022 года банки изменили условия трех тысяч кредитных договоров жителей Якутии на общую сумму 2,4 млрд рублей. Из них 12% ― по закону о кредитных каникулах, остальные ― по собственным программам банков.

Банки одобрили 354 заявки на кредитные каникулы, 348 заемщиков уже воспользовались этой возможностью. Изменены условия по кредитным договорам на сумму 390 млн рублей.

Более чем 2,5 тыс. якутян получили отсрочку по исполнению обязательств, смогли снизить размер ежемесячного платежа или процентную ставку по действующему кредиту в рамках собственных программ банков. Сумма реструктурированной задолженности достигла 1,9 млрд рублей.

«Якутяне, у которых значительно снизился доход и есть подтверждающие это документы, могут получить «передышку» в платежах по кредитам на срок до полугода. Кредитными каникулами можно воспользоваться по всем видам займов, в том числе по кредитным картам. Если у вас возникли трудности с выплатой долга, не стоит допускать просрочку и портить свою кредитную историю, лучше обратитесь в банк с просьбой о пересмотре условий договора», ― отметил заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

Оформить кредитные каникулы может заемщик, доход которого за месяц, предшествующий обращению, снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. При наличии у человека нескольких кредитов можно запросить отсрочку по каждому из них, но только один раз. Если ситуация заемщика не подходит по критериям закона о кредитных каникулах, он может изменить условия выплаты задолженности по собственным программам банка или МФО. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору и узнать о вариантах реструктуризации.

Подробнее об условиях предоставления кредитных каникул можно узнать на сайте Банка России.