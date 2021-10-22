Как получить карту жителя «Моя Якутия»

С каждым днем интерес к многофункциональной карте жителя «Моя Якутия» проявляет все больше якутян. С момента старта проекта в июле АЭБ получил более девяти тысяч заявлений на выпуск карты со всех районов республики.

Единую социальную карту может оформить любой житель региона старше 14 лет с постоянной пропиской или временной регистрацией в Якутии. Выпуск, выдача и обслуживание карт жителя полностью бесплатные. Все затраты несет на себе республиканский банк на протяжении всего срока действия карты.

Карту жителя Якутии просто получить: вам потребуется один визит в банк и два документа (паспорт и СНИЛС), а также личное фото. Сфотографироваться можно на месте в офисе банка.

Также подать заявку можно онлайн по ссылке https://albank.ru/ru/cards/ecs-card/ или в приложении «АЭБ Онлайн».

Только в Алмазэргиэнбанке одна карта для всего:

— удобная карта для пособий, пенсий и остальных социальных выплат

— эксклюзивные скидки и бонусы в магазинах-партнерах

— выгодная оплата проезда в автобусах

— процент на остаток

Все подробности – на https://card.sakha.gov.ru/

Карта «Моя Якутия» всегда с вами, чтобы заботиться о вас!