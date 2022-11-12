Как получить до 22 100 рублей за ребенка — условия выплаты

Сумму до 22 100 рублей смогут получить российские родители за свое образование или обучение своих детей в виде налогового вычета, сообщает yakutiamedia.ru.

Так, 13% за оплату обучения можно граждане могут вернуть, если у образовательного учреждения есть лицензия, например, у детсада, школы, вуза или колледжа. При этом лицензия не требуется, если речь идет о репетиторстве или курсах от ИП, к примеру, в автошколе или школе иностранных языков.

До 15 600 рублей налога в год можно вернуть, если оплачивается собственное обучение, или братьев и сестер. При обучении детей — до 6 500 рублей за каждого ребенка.

Для оформления детского вычета, необходимо, чтобы ребенок учился на очном отделении и ему было не более 24 лет.Для получения процента за себя форма обучения не важна, она может быть как очной, заочной, так и смешанной. Оформить возвращение налога можно, подав декларацию в личном кабинете налогоплательщика. Деньги можно получить за один год уплаты НДФЛ.

Лимит вычета за детей составляет 50 000 рублей в год, а за себя — 120 000 рублей в год, сообщили на Госуслугах.