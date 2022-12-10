Как покончить с вандализмом на остановках Якутска — Виктор Федоров

Депутат Ил Тумэна Виктор Федоров написал в своем телеграм-канале:

Про остановки. Есть такая проблема: вандалы. Ломают стекла, двери, камеры. Я предложил: «Давайте сделаем открытие теплых остановок по проездным билетам? Двух зайцев убиваем.

Остановка предназначена для пассажира – будем стимулировать, чтобы пассажиры покупали проездные билеты, правильно? Именно пассажиры там будут греться, а не случайные люди.

Будем идентифицировать, кто туда заходил, по номеру билета. И будет порядок. В 17.00 зашел такой-то. Если он дверь разбил – мы будем понимать, кто там находился!». Участники совещания сочли это предложение интересным. Кроме этого, представители городской администрации сообщили, что у нас не хватает 250 простых остановок. Вообще никак не обозначены остановки. Помню, что один якутский предприниматель (нелюбимый городской администрацией) ставил уже остановку в 203 микрорайоне… Я понимаю, что выглядела она не слишком эстетично, но она недорогая и функциональная. 150-200 таких остановок, по-моему, сделать вполне возможно за короткое время. Надо этим заниматься!