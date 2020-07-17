Как показать маленьким детям, что вы их любите?

Иногда нам взрослым трудно проявлять свои чувства и любовь к собственным детям, да и остальным нашим близким людям. Так как мы просто не знаем, как это делать.

Вот несколько интересных идей, которые понравятся вашим детям и поможет вам в проявлении вашей любви к своим чадам.

1. Записки с сюрпризом.

Малышам и дошкольникам нравится смотреть смешные картинки. Оставляйте записки с веселыми фразами повсюду: под подушкой, под кроватью, в кармане, на кресле, на диване, над стаканом стоящем в столе, внутри его книг и т.д.

2. Голосовое сообщение.

Отправляйте ежедневно голосовое сообщение вашему ребенку. Детям нравится, когда им уделяют внимание, они будут готовы слушать сообщение каждый день. На работе или дома также можете звонить по видео-звонку и видеть свое чадо.

3. Коробка со «счастьем».

Возьмите пустую коробку и подарите своему ребенку. Скажите, что эта коробка волшебная и приносит счастье. Предложите ему украсить ее. Уходя на работу или куда-то еще, кладите в нее немного сладостей. Говорите своему чаду, чтобы открывал коробку, когда он будет скучать по вам. Ваш ребенок будет невероятно счастлив.

4. Секретные имена.

Придумайте детям шпионские имена — Желтая Молния или Танцующий Фламинго. Чем необычнее, тем лучше. Эти имена будете знать только вы и ваш ребенок. Он почувствует себя особенным.

10. Необычный язык.

Придумайте собственный язык для разговора. Например, обозначения фразам «привет», «пока», «доброе утро» и др. Это могут быть выдуманные вами слова. Вашему ребенку будет весело использовать хитроумные слова, которые никто кроме него не понимает.

12. Дневник.

Предложите ребенку завести блокнот, чтобы каждый день записывать туда, что он делал весь день. Вы сможете прочитать к концу дня, и ему будет приятно. А главное, это займет у вас всего минуту-две в день. Желательно постарайтесь делать это регулярно, например, за ужином.

Не бойтесь проявлять свои чувства к вашему чаду, из-за того, что он может неправильно вас понять. Ребенку важно знать, что вы его любите. Если у вас возникнут проблемы, то можете обратиться к хорошим специалистам, которые помогут вам как понимать себя.