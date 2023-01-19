19.01.2023
17:58
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Красота & Здоровье

Как подготовиться к окунанию в прорубь


Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения РС(Я) Ульяна Портнягина рассказала о подготовке к крещенским купаниям.

 Определитесь с целями купания: возможно, вы думаете, что это способствует закаливанию, хотите почтить православную традицию и просто бросаете вызов самому себе.

С медицинской точки зрения само по себе окунание без систематического закаливания не является оздоровительным, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний может даже принести большой вред.


Если вы всё-таки решились, необходимо соблюдать 3 простых правила

Выбирайте только специально обустроенные для купания места 
В настоящее время можно найти крытые купели с меньшим перепадом температур и отсутствием ветра.

Позаботьтесь об одежде


Нужна теплая одежда и обувь, чтобы не переохладиться в очереди у купели. После окунания необходимо быстро одеться, а значит кофточки и рубашки с мелкими пуговками, обувь на шнурках и тому подобное не подойдут в этих условиях.

 За 5-7 дней до Крещения нужно приучать тело к холодной воде


Лучше всего использовать контрастный душ. Такие процедуры помогут организму с меньшим стрессом перенести первое купание. Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре.

 Не забудьте посоветоваться с вашим лечащим врачом!

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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