18.03.2021
17:45
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Образование

Как подготовить проект для участия в конкурсе грантов Росмолодежи?

Молодежный проектный офис РС(Я) при поддержке министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и молодежного правительства РС(Я) проводит серию семинаров для подготовки заявок для участия в грантовом конкурсе Росмолодежи.

Напомним, что молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие в двух грантовых конкурсах:

1) Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках фестиваля Muus Ustar (прием заявок до 21 марта)
2) Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (прием заявок до 7 апреля)Первый вебинар пройдет 18 марта 2021 года в 18:00 ч. на площадке ZOOM.

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86391405000

Идентификатор конференции: 863 9140 5000 

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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