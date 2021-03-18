18.03.2021
17:45
130
Образование
Как подготовить проект для участия в конкурсе грантов Росмолодежи?
Молодежный проектный офис РС(Я) при поддержке министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и молодежного правительства РС(Я) проводит серию семинаров для подготовки заявок для участия в грантовом конкурсе Росмолодежи.
Напомним, что молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие в двух грантовых конкурсах:
1) Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках фестиваля Muus Ustar (прием заявок до 21 марта)
2) Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (прием заявок до 7 апреля)Первый вебинар пройдет 18 марта 2021 года в 18:00 ч. на площадке ZOOM.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86391405000
Идентификатор конференции: 863 9140 5000
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
#Как подготовить проект для участия в конкурсе грантов Росмолодежи?#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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