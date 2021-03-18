Как подготовить проект для участия в конкурсе грантов Росмолодежи?

Молодежный проектный офис РС(Я) при поддержке министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и молодежного правительства РС(Я) проводит серию семинаров для подготовки заявок для участия в грантовом конкурсе Росмолодежи.

Напомним, что молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие в двух грантовых конкурсах:

1) Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках фестиваля Muus Ustar (прием заявок до 21 марта)

2) Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (прием заявок до 7 апреля)Первый вебинар пройдет 18 марта 2021 года в 18:00 ч. на площадке ZOOM.

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https://us02web.zoom.us/j/86391405000

Идентификатор конференции: 863 9140 5000