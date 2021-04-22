22.04.2021
12:00
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Якутск

Как подготовить мусор перед сдачей на переработку?

В городе Якутске ведется подготовка к раздельному сбору мусора. После сортировки вторсырье – пластиковые бутылки, алюминиевые банки и картон, вывозится для переработки в другие регионы, в частности, в Иркутск.

Окружная администрация города Якутска в марте этого года запустила пилотный проект установки пунктов раздельного сбора вторсырья в сотрудничестве с ООО «Якутская экологическая компания». 

Всего в городском округе функционирует 20 точек раздельного сбора ТКО, из них 5 муниципальных. Все пункты сбора обслуживает ООО «Якутская экологическая компания». После сбора вторсырье накапливается на базе компании, где проходит сортировку, опрессовку и заготовку для последующего вывоза на переработку в другие регионы, в частности, в Иркутск.

«В настоящее время в городе Якутске запущен проект раздельного сбора мусора. По заказу МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» установлено шесть контейнеров для сбора вторсырья. Призываем горожан принять участие в проекте и присоединиться к экологическому движению», —  призвал руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов.  

В пункты сбора вторсырья можно сдать три вида мусора: пластиковые бутылки, картон, алюминиевые банки.

Как подготовить вторсырье перед сдачей на переработку?

  1. Пластиковые бутылки: принимается бесцветная тара, голубая, коричневая, зеленая тара. Перед сдачей необходимо сполоснуть пластиковую бутылку, желательно снять этикетку, снять крышку и кольцо, смять. 
  2. Картон: принимается гофрированный картон и его компоненты, картон с печатью (упаковка от товаров). Перед сдачей необходимо убрать лишнее: скотч, наклейки, сложить.
  3. Алюминиевые банки: принимаются банки от лимонадов, газировок и слабоалкогольных напитков. Перед сдачей необходимо сполоснуть и смять.

Какой мусор не принимается на переработку:

  1. Контейнеры, банки, бутылки от бытовой химии, с маркировкой PET-G, C/PET, смесь PET+что угодно, мягкая пленка с маркировкой 01, ПЭТ, ПЭТФ, R-PET, бутылки от растительного масла.
  2. Картон, испачканный жиром, едой, химией (можно вырезать). Смесь картона с фольгой или пластиковым покрытием, упаковки Tetra Pak.
  3. Изделия из алюминия (кроме алюминиевых банок).

Адреса пунктов раздельного сбора мусора в городе Якутске:

  • Вилюйский тракт 3 км 1/4,
  • Вилюйский тракт 6 км 11/1,
  • Автодорожная 2/4,
  • Ойунского, 10,
  • П. Алексеева 72/1,
  • 203 микрорайон 1, 12 и 18 корпусы,
  • Ойунского 41
  • Курашова, 6,
  • 203 микрорайон 4/1
  • Каландаришвили 32,
  • пр. Ленина 17,
  • Октябрьская, 17,
  • Кирова 31/1
  • Дзержинского 25
  • Пояркова 17/2
  • Ярославского 48
  • Лермонтова 49
  • Короленко, д. 25.
  • Каландаришвили 25/6
  • Кирова 31/4б
  • В скором времени появятся пункты по адресам:
  • ул. Каландаришвили, д. 23/1;
  • ул. Аммосова, д. 4/1-4/2;
  • ул. Петра Алексеева, д. 7/2-15/2
  • Также 4 урны в ЖК «Прометей»
  • ул. Лермонтова д. 98
  • ул. Лермонтова 102.

Отметим, 22 апреля во всем мире отмечают Международный день Матери-Земли, учрежденный ООН. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды. Одной из глобальных проблем для человечества является вопрос накопления мусора и одноразового пластика в окружающей среде. Неразложившийся пластик обнаруживают в желудках млекопитающих и птиц. Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам воды. В результате, отходы, которые выбрасывает человек, возвращаются назад на обеденный стол вместе с едой или водой.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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