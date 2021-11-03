03.11.2021
14:55
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Светская хроника

Как поддерживает себя в форме звезда якутской эстрады в ковикулы?

Звезда якутской эстрады Айгылаан поделился с подписчиками в своем аккаунте коротким фрагментом впечатляющего «воркаута».

Спортивные залы закрыты;( Приходится заниматься дома;) – пишет певец.

По всей видимости Айгылаан присоединился к новому фитнес чэлленджу известного тиктокера  Sage Bender.

Подписчики отметили, что у Айгылаана получается даже лучше, чем у профессионального файтера 🔥💪

В любом случае Айгылаан – просто молодец, что поддерживает себя в форме и пропагандирует ЗОЖ.

Фото: https://www.instagram.com/reel/CVzMG3_lWQI/?utm_medium=copy_link
Источник: Инстаграм Айгылаана - https://www.instagram.com/reel/CVzMG3_lWQI/?utm_medium=copy_link
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