Как поддерживает себя в форме звезда якутской эстрады в ковикулы?

Звезда якутской эстрады Айгылаан поделился с подписчиками в своем аккаунте коротким фрагментом впечатляющего «воркаута».

Спортивные залы закрыты;( Приходится заниматься дома;) – пишет певец.

По всей видимости Айгылаан присоединился к новому фитнес чэлленджу известного тиктокера Sage Bender.

Подписчики отметили, что у Айгылаана получается даже лучше, чем у профессионального файтера 🔥💪

В любом случае Айгылаан – просто молодец, что поддерживает себя в форме и пропагандирует ЗОЖ.