Как поддержать родные языки?

Якутяне выступили на состоявшейся в Москве международной конференции, посвященной вопросам охраны и сохранения языков коренных народов. Речь шла, можно сказать, об опыте, лучших практиках и не только. Например, профессор СВФУ Варвара Белолюбская говорила о необходимости пересмотра подходов к поддержке языков коренных народов, в том числе ее родного эвенского языка.

Очень интересным было выступление ректора Высшей школы музыки РС(Я) Надежды Зайковой об историческом значении мирового уровня проведенных в Якутии международных конференций: «Почти все эти конференции завершались принятием фундаментальных документов, в которых эксперты – участники наших конференций тщательно формулировали коллективное видение текущих проблем в языковой сфере мира и предлагаемых решений. Итоговые документы проведенных ранее конференций являются основополагающими нормативными актами для всех государственных, межправительственных, общественных и частных организаций, продвигающих тему многоязычия».

Действительно, благодаря этим событиям формируется своего рода каркас истории действий со стороны государств, общественных объединений, специалистов и экспертов, изменяющих или призванных менять существующие условия, обладающие при этом некоторой самостоятельностью и, конечно же, значимостью для принятия решений, для продолжения исторического процесса по сохранению языков и коренных, и малочисленных народов мира. В этом плане все проведенные международные конференции, посвященные недопущению исчезновения языков народов, сохранению самим человечеством уникального достояния и наследия, развитию многоязычия и разнообразия культуры народов мира, со временем останутся не фрагментами человеческой истории, а являются, на мой взгляд, эпохальными событиями борьбы за человечество. Так же, например, как эпоха Возрождения, ведь именно антропоцентризм, то есть интерес к человеку и его деятельности, к его родному языку и его родному народу, составляют суть и основу всех этих международных форумов. Возможно, кто-то скажет – пора от риторики перейти к конкретным делам, давайте все языки сохраним в киберпространстве, все языки народов, не имеющих письменности или элементарных шифров для замены букв, подвергнем цифровизации и т.п. Но что при этом изменится? Если якут или юкагир сам не желает знать, говорить и писать на своем родном языке, кто за него будет стремиться к сохранению языка саха или юкагиров?

Профессор кафедры северной филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Варвара Белолюбская говорит: «Эвенский язык раскрывает глубинные свойства образного мышления и поэтому предоставляет широкую возможность приобщения к миру древних традиций, ментальности, системе ценностей и к особому мироощущению носителей языка». И с горечью отмечает, что родным языком на текущий момент владеют лишь чуть больше шести тысяч эвенов из 21 тысячи 830 человек (чуть более 27%). Профессор отмечает негативную тенденцию – в 30-ые годы родным языком владели 3 550 эвенов из общего количества 7 855 человек, то есть 45%! Получается, что количество эвенов за эти 90 лет увеличилось почти в 3 раза, при этом количество владеющих языком увеличилось всего в 1,5 раза.

Причиной этому Варвара Григорьевна называет отсутствие у учителей желания преподавать эвенский язык в школах и то, что в самих семьях коренным образом изменился уклад жизни – вместо традиционного кочевья эвены стали жить оседло, что повлияло на весь образ жизни народа. В 90-ые в связи с ликвидацией совхозов оленеводство пришло в упадок, а родовые общины не смогли подняться на былой уровень советского времени, рассказывает Варвара Григорьевна.

Она считает, что старшее поколение эвенов сознательно отказывается от эвенского языка в пользу более «престижных» в их сознании русского и якутского языков. На родной язык в школах выделяется всего по одному часу в неделю (плюс еще один час на литературу), практически не имеется современных учебников и учебных пособий по родному эвенскому языку, а издания на этом языке выпускаются малым тиражом.

Профессор озвучила с высокой трибуны ряд мер, принятие которых может положительно повлиять на ситуацию: предусмотреть целевое финансирование на выпуск учебной литературы, введение дополнительных часов родного языка в школах и т.д.

Ученый призвала восстановить филиал издательства «Просвещение» в Санкт- Петербурге для централизованного издания программ, учебных пособий, учебников по родным языкам народов Севера. Не меньшее значение профессор придает и необходимости провести мониторинг общин, поддержать оленеводство. Еще один пункт, на который обратила Варвара Белолюбская – необходимость помочь удаленным районам как можно скорее выйти на связь с миром посредством Интернета.

«Разнообразие языков – наше национальное достояние и богатство, а их сохранение – долгосрочный и абсолютный приоритет», – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей, председатель национального оргкомитета по подготовке и проведению в 2022-2032 гг. в стране Международного десятилетия языков коренных народов Игорь Баринов. В предстоящее Десятилетие всем – и ведомствам, и организациям, и самим представителям коренных народов предстоит много работы – благо, этому вопросу сейчас уделяется значительное внимание.

А еще Игорь Вячеславович призвал всех участников международного форума разрабатывать проекты, направленные на сохранение и развитие языков коренных народов, пообещав их финансовую поддержку. Филологи, лингвисты, программисты, педагоги и все неравнодушные специалисты в рамках объявленного ООН Десятилетия языков коренных народов мира могут уже сейчас приступить к разработке интересных и результативных проектов, а пресс-служба Северо-Восточного федерального университета обеспечит информационное сопровождение.