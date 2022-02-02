Как подать заявку на социальную газификацию

Пошаговая инструкция по подаче заявки на социальную газификацию

АО «Сахатранснефтегаз» принимает заявки на социальную газификацию с сентября 2021 года. Региональный оператор рекомендует оформлять заявление на своем официальном сайте во вкладке «Социальная газификация». В связи с большим количеством поступающих вопросов, рассказываем подробно о том, как оформить заявку.

Заходим на сайт SG.AOSTNG.RU или переходим на обозначенную желтым цветом вкладку «Социальная газификация» с главной страницы АО «Сахатранснефтегаз» — AOSTNG.RU. Выбираем «Подать заявку». Рекомендуем перед этим прочитать наиболее часто задаваемые вопросы и ответы к ним. Там же опубликован план-график работ, пошаговые инструкции и схемы газификации.

Шаг 1. Откроется первая страница, где необходимо заполнить общие сведения для формы заявления. Это ваши личные данные: ФИО, дата рождения, адрес, ИНН, СНИЛС и данные паспорта. Будьте особо внимательны при заполнении электронной почты – на этот адрес вы получите ответ. Внизу формы заполняем графу «Данные объекта газификации» – это адрес дома и кадастровый номер земельного участка. Таким образом, система не пропустит вас дальше при отсутствии зарегистрированного домовладения – это главный критерий программы социальной газификации.

Шаг 2. Здесь необходимо определить максимальный часовой расход газа. Рассчитать примерный расход можно самостоятельно, пройдя по кнопке «Открыть калькулятор МЧРГ». Система запросит у вас площадь помещения и высоту здания снаружи, без кровли. Вводим получившуюся цифру и нажимаем «Далее».

Шаг 3 – это загрузка электронных копий документов. Размер одного файла не должен превышать 5 Мб. Обязательные документы отмечены звездочкой. Загружаем указанные в списке документы:

— Документ, подтверждающий право собственности или иное предусмотренное законом основание на домовладение (необходимо прикрепить все листы)

— Документ, подтверждающий право собственности или иное предусмотренное законом основание на земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя

— Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта (формат А4)

— Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении подается представителем заявителя).

Готово, ваша заявка оформлена.

В случае, если предоставлен весь пакет документов и ваше домовладение соответствует всем критериям социальной газификации – региональный оператор подготовит проект договора, вам позвонят и пригласят в офис обслуживания.

В случае, если предоставлен не полный комплект документов, на электронную почту придет уведомление об этом. Донести недостающие документы можно в течение 20 рабочих дней на электронную почту, через личный кабинет на сайте или очно в офис обслуживания. После истечения 20 дней заявка аннулируется и необходимо будет подавать заявку сначала.

Во всех других случаях ответ будет направлен на указанную электронную почту.

Если у вас возникают вопросы по подаче заявления или касающиеся социальной газификации, вы можете задать их напрямую специалисту на странице SG.AOSTNG.RU – форма обратной связи расположена в виде конверта. Также можно оформить запись к специалисту по вопросам социальной газификации через сервис предварительной записи.