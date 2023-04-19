Как подать заявку на подключение к электрическим сетям Сахаэнерго?

Подать заявку на подключение к электрическим сетям Сахаэнерго можно через Портал Госуслуг

Теперь жители Севера и Арктики могут подать заявку на подключение к электрическим сетям АО «Сахаэнерго» (дочернее общество «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) без посещения офиса энергокомпании через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Данной услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели с подтвержденной учетной записью на ЕПГУ. Пользователи могут подключить к электросетям новые объекты или увеличить мощность, изменить схему электроснабжения уже подключенных.

Для подачи заявки необходимо зайти на Портал госуслуг во вкладку «Технологическое присоединение объектов к электросетям», выбрать соответствующие пункты и прикрепить требуемые документы. В течение суток после направления заявки в личный кабинет Госуслуг придёт ссылка на сайт АО «Сахаэнерго», где в дальнейшем будет проходить взаимодействие.

На сайте энергокомпании пользователи автоматически получат доступ к сервису «Личный кабинет», благодаря которому смогут контролировать статус заявки. Кроме того сайт Сахаэнерго позволит заключить договор о технологическом присоединении, подписать акты о выполнении технических условий и о технологическом присоединении.

Также через сервис «Личный кабинет» Сахаэнерго в течение 3 рабочих дней могут поступить замечания к заявке. Для удобства пользователей такое же уведомление придёт в личный кабинет ЕПГУ. Исправить недочеты необходимо в течение 20 рабочих дней.

В проекте договора, который приедет пользователям на подписание в личный кабинет ЕПГУ будет указана сумма, сроки и порядок оплаты. После того, как мероприятия по договору будут выполнены, а акты приемки-передачи подписаны, в личный кабинет ЕПГУ поступят подписанный договор и акт о подключении.

Энергетики напоминают, что подать заявку на подключение к электрическим сетям возможно напрямую на сайте энергокомпании.

Если у вас есть вопросы касательно технологического присоединения к электрическим сетям АО «Cахаэнерго», то вы можете обратиться к нашим специалистам по номеру телефона: +7 (4112) 49-35-30. График работы по будням: с 08:00 до 17.00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.